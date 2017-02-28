Поезда по синей ветке метро в Петербурге идут с задержками

Из-за поломки светофора в тоннеле по ветке от станции «Купчино» до «Парнаса» вечером 28 февраля поезда идут с маленькой скоростью.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе метрополитена, движение поездов не остановлено, а только замедлено. Все станции на синей ветке на вход и выход работают в обычном режиме.

Тем не менее несколько читателей сообщили нашему изданию, что как минимум два состава с "Петроградской" уехали пустыми, а ещё один поезд простоял на "Горьковской" более 20 минут.

Сотрудники метрополитена ремонтируют неисправный светофор.