Поезда по синей ветке метро в Петербурге идут с задержками
Из-за поломки светофора в тоннеле по ветке от станции «Купчино» до «Парнаса» вечером 28 февраля поезда идут с маленькой скоростью.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе метрополитена, движение поездов не остановлено, а только замедлено. Все станции на синей ветке на вход и выход работают в обычном режиме.
Тем не менее несколько читателей сообщили нашему изданию, что как минимум два состава с "Петроградской" уехали пустыми, а ещё один поезд простоял на "Горьковской" более 20 минут.
Сотрудники метрополитена ремонтируют неисправный светофор.
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