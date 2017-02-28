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28.02.2017 19:12
5 Комментариев

В Петербурге задержан предполагаемый серийщик, пять лет насиловавший женщин

Генетическая экспертиза указала на молодого петербуржца, а сотрудники «убойного» отдела полицейского главка вошли в его съемную квартиру. Сегодня, 28 февраля, около 18 часов, Следственный комитет задержал его за два изнасилования "под ножом", а оперативники уверены в большем. Для этого они передали «Фонтанке» фотографии в фас и профиль. Дело в том, что задержанный не может многое припомнить.

По информации «Фонтанки», в ночь с 27 на 28 февраля оперативники «убойного» отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в квартире дома по улице Адмирала Черокова в Красносельском районе задержали 31-летнего петербуржца Антона Потапова.

По данным «Фонтанки», Следственный комитет Петербурга сегодня, 28 февраля, вменяет ему два эпизода изнасилований и в дополнение – грабеж.

Как стало известно «Фонтанке», в материалы уголовного дела вошли эпизоды по Московскому и Фрунзенскому районам. Как подсказал нашему изданию собеседник в полицейском главке, «во всех случаях совпала генетика, и это только начало».

Так, первое преступление, которое инкриминируют Потапову, произошло еще 10 февраля 2011 года около часа ночи между домами по Пулковскому шоссе. Тогда 27-летнюю петербурженку злоумышленник повалил на снег и под угрозой ножа заставил заниматься с ним сексом. После этого он отобрал у нее 1200 рублей и скрылся.

Оперативники, пообщавшись с подозреваемым, поняли, что после этого он уехал из Петербурга в Элисту, где работал до 2014 года. Однако и в этот период в Элисте происходили аналогичные преступления, и сейчас полицейские двух регионов собирают все данные.

Второй эпизод, который вменил Следственный комитет Петербурга Потапову, произошел 25 января 2017 года около 17 часов на улице Салова во Фрунзенском районе Северной столицы. Только в этом случае подозреваемый подвозил 31-летнюю петербурженку на своей «Тойоте Авенсис», а потом остановился и под ножом заставил женщину удовлетворять его.

Помимо этого сотрудники «убойного» отдела подозревают Потапова в нападении на очередную жертву в Пушкинском районе Петербурга. Судя по всему, это последнее его преступление. Около семи часов утра 11 февраля 2017 года недалеко от общежития на Петербургском шоссе неизвестный напал на 19-летнюю студентку ЛГУ имени Пушкина. При этом девушка укусила насильника за палец, а как «Фонтанке» рассказали в Следственном комитете Петербурга, «у Потапова как раз рана от укуса на пальце».

"Фонтанке" стало известно о том, что одновременно их коллеги из уголовного розыска Московского района Петербурга поднимают уголовное дело 2015 года, где жертва изнасилования описала злоумышленника приметами, которыми вполне можно описать Потапова.

Что касается личности самого задержанного Потапова, то, по данным «Фонтанки», он не судим, зарегистрирован в Сосновом Бору Ленобласти, проживал с девушкой, работает механиком в солидной компании «Питер Авто».

– Как говорится, из приличной семьи. Бывшая жена – врач, а сестра – учитель музыки, – объяснили журналисту «Фонтанки» в ГУ МВД.

Как известно нашему изданию, Потапов признает только два эпизода, где есть неоспоримые доказательства по генетической экспертизе.

Поэтому оперативники Управления уголовного розыска предоставляют его фотографии и просят потерпевших позвонить по телефону 573-65-93.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

– Он разговаривать о других жертвах с нами не хочет, давайте вспоминать вместе, – предлагают они.


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комментарии пользователей (5)
van_Dal
28 февраля 2017 г. 21:02
задержан предполагаемый серийщик!))) Хорошо — не сериец!
GeneKuk
28 февраля 2017 г. 20:57
Не быстро поймали. Видно, так ловили..
Gov_new_c
28 февраля 2017 г. 20:21
А в курсе кто? У Гриба и жена уже бывшая? Может и маньяк тоже ?
Гриб
28 февраля 2017 г. 20:13
Нормальный на вид мужик, стройный, не урод.Вот поди догадайся.И жена бывшая -врач.Прям как у меня.Разве что сестры играющей на пианино нету:)
nuga
28 февраля 2017 г. 19:52
Из приличной семьи?Вид неприятный,отталкивающий,глазки мелкие,непородистый,наверное из холопов крепостных
СМИ2
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