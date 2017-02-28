Налоги заплатим за себя и за бизнес

Правительственные эксперты разработали план повышения налога на доходы физлиц с нынешних 13 процентов до семнадцати. Зачем это нужно и к чему приведёт, «Фонтанке» объяснила эксперт по фискальной политике Александра Суслина.

Правительственные эксперты подготовили очередной вариант налоговой реформы. Её называют манёвром. Как пишут «Ведомости», манёвр состоит из комбинации – повышения одних налогов и понижения других. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) вырастет с нынешних тринадцати процентов до семнадцати. Зато уменьшатся социальные отчисления, которые платят предприятия в зависимости от фонда зарплат. Теоретически это должно привести к тому, что работодатели повысят зарплаты сотрудникам и последние не почувствуют роста налога. Одновременно планируется повышение налога на добавленную стоимость (НДС) для предприятий. Всё это вместе, по замыслу правительства, должно привести к росту доходов бюджета.

Будут ли доходы бюджета расти на практике, а если будут – то за чей счёт, «Фонтанке» объяснила эксперт по налоговой и бюджетной политике, руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина.

- Александра Леонидовна, НДФЛ у нас не трогали 16 лет – и всё это время очень хвалили. Зачем его теперь повышать?

– Сейчас в прессе будет появляться, и уже появляется, много всяких налоговых инициатив. К ним надо относиться пока спокойно. Потому что идёт обсуждение налоговой реформы, и сейчас оно в самой активной стадии. Что-то новое будет появляться чуть не каждый день, но пугаться раньше времени не стоит. Хотя, конечно, все идеи, которые сейчас предлагают, выглядят достаточно угрожающе. Первая крупная мера, о которой говорили, состояла в налоговом манёвре, связанном со снижением социальных взносов и одновременным повышением ставки НДС. Потом поняли, что это приведёт к большому выпадению доходов бюджета. И чтобы как-то это компенсировать, предложили повысить и ставку НДФЛ. Никакого консенсуса по этому поводу пока нет. Во всяком случае, мне бы хотелось на это надеяться. Прямо скажем, в том виде, как это обсуждается, это не самый лучший вариант развития налоговой системы.

- Просто денег наших, наверное, хотят?

– Официально это звучит не так. Официально все эти манёвры назвали именно манёврами, а не как-то по-другому, потому что, по идее, совокупная налоговая нагрузка не должна вырасти. То есть мы внутри налоговой системы делаем «перенастройку», повышаем вес одних налогов, понижаем вес других, а в результате это вроде как должно привести к положительным макроэкономическим последствиям.

- Каким?

– Главным из них называют вывод зарплат из тени. Идея принадлежит нынешнему министру экономики Орешкину: если мы снизим социальные взносы, то зарплаты тут же повыведут из тени, налогооблагаемая база вырастет. А поскольку доходы бюджета при этом снизятся, то надо повысить, как я уже сказала, НДС. Кто в итоге заплатит? Экономически не подкованный человек считает: раз НДС не платит он лично, так это налог на бизнес. Но НДС, акцизы – это всё налоги на конечное потребление. То есть они закладываются в цену товаров, и в конечном итоге платим их мы, обычные граждане, потребители.

- Бизнес действительно выведет зарплаты из тени?

– Надежды на то, что при снижении ставки социальных взносов с 30 до 21 процента все прямо выбегут из тени, слишком оптимистичны. Нуль всё равно меньше, чем двадцать один. И тот эффект, который, как минимум, декларируется, может быть не достигнут. То есть из тени выйти – не выйдем, а вот цены с ростом НДС вырастут. Одновременно рассматривается вариант об отмене льготной ставки НДС, а это ударит просто по беднейшим слоям.

- Зато предполагается, что работодатели, которым надо будет меньше платить социальных взносов и налогов, повысят зарплаты.

– Да, так это декларируется. Как будет на самом деле – мы не знаем. Но пенсионеры зарплат не получают. То есть получается, что всё это ударит по самым незащищённым слоям населения. Потому что льготная ставка распространяется на продукты, на хлеб-молоко-мясо и так далее, и они подорожают. Повышение НДФЛ в смысле выхода из тени ещё более спорная мера: когда мы повышаем ставку, теневой оборот, напротив, активизируется. А база у НДФЛ и у социальных взносов одна и та же.

- То есть если кто-то получает зарплату в конверте, так он с этого уже ни повышенного НДФЛ не платит, ни пониженных социальных взносов?

– Совершенно верно: если уж люди начнут прятаться от НДФЛ, так они и от социальных взносов будут уходить. Иными словами, то, ради чего всё затевалось, сойдёт на нет. Цель всего этого мне как экономисту непонятна. Возможно, новый министр экономики убеждён, что нашёл некое простое решение сложной проблемы вывода доходов из тени. Но это эксперимент, который в мире нигде не проводили. И непонятно, для чего он нужен России. Это, конечно, называют словом «манёвр», но корни растут от явления, которое называется фискальной девальвацией.

- Это что такое?

– Это теоретическая налоговая мера, которая разрабатывалась в Европе. У Европы мало инструментов, чтобы ослабить сильный евро, когда это необходимо. Поэтому был для этого придуман налоговый механизм: если провести такую девальвацию, разменять социальные налоги на НДС, это приведёт к некоторому удешевлению национальной валюты, позволит странам стать более конкурентоспособными и так далее. Но это теория, на практике её никто не проверял. А нам это вообще не подходит.

- Как это – нам не подходит? Минфин как раз говорит, что рубль что-то сильно укрепился, надо бы его как-то опустить.

– Он сам опустится, как только цена на нефть упадёт. Но главное, что мера с этим налоговым манёвром была разработана ещё до того, как рубль вдруг стал укрепляться.

- Уже лет пятнадцать я слышу о том, что доходы из тени давно вышли, собираемость налогов выросла, спасибо 13-процентному НДФЛ, плоской шкале и президенту Путину, который их ввёл. Нас обманывали?

– Тут много нюансов. Плоская шкала своё дело сделала. Но были исследования, которые показывали: повышение собираемости именно НДФЛ на труд связано было, скорее, с общим экономическим ростом, пришедшимся на то же время. Снижение ставки с тех высоких порогов до тех самых 13 процентов привело к другому: люди стали выводить из тени доходы не трудовые, а от продажи машин, квартир и так далее. Так что прямой связи, что, мол, ввели плоскую шкалу – всё стало хорошо, нет. Но ведь и отменять плоскую шкалу никто не собирается. Говорят только о подъёме ставки.

- Правительство предлагает не только повысить ставку, но поделить НДФЛ между регионами и центром. Считается, что это поможет получить больше доходов регионам, которые стонут о нехватке денег на «майские указы».

– Это как-то совсем странно. Сейчас все доходы от НДФЛ идут в регионы. То есть любое распределение между центром и регионами приведёт к тому, что доходы регионов как раз снизятся. Здесь, видимо, присутствует другой мотив.

- Какой? Если они одновременно снизят социальные взносы, то денег на «социалку» и у регионов не появится, и у центра станет меньше.

– Идея как раз в том и состоит, чтобы полностью оторвать систему социальных взносов от всей этой системы пенсионных и других фондов. Аргумент такой: Пенсионный фонд сейчас и так по большей части финансируется из федерального бюджета, потому что у него такой дефицит, что никакие взносы его не покрывают. Поэтому, мол, давайте перестанем считать эти «социальные» деньги целевыми, будем их полностью воспринимать как часть общей копилки. И вот тогда как раз понятен мотив распределения НДФЛ между центром и регионами: цель – максимально централизовать все доходы. То есть как можно больше отправлять именно в федеральный бюджет. Смотрите, что получается. Социальные взносы снижаются. Растёт НДС, а это полностью федеральный налог. Становится больше централизации. У фондов денег меньше, зато их больше у федерального центра. Дальше – делим НДФЛ между центром и регионами. Федеральный бюджет получает больше власти, регионы – ещё меньше.

- Ваши коллеги говорят ещё об одном мотиве: за счёт налогов для граждан правительство хочет понизить нагрузку на бизнес.

– Действительно, будет такой перекос. Деньги ведь надо откуда-то брать? А у бизнеса нельзя, его мы вроде как хотим стимулировать.

- И он простимулируется?

– У нас в стимулировании бизнеса придаётся налогам слишком большое значение. Считается, что снизим налоги – и все проблемы решатся. Но давайте будем честны: это не совсем так. Снижение налогов, конечно, может стать приятным стимулом, но бизнес развивается только там, где для него создана безопасная среда.

- Сейчас про судебную реформу скажете?

– Да. Скажу. Конечно, налоги понизить проще. Но не надо думать, что на всё остальное бизнес сразу закроет глаза. Если предприниматель не может рассчитывать на честный суд, налоги хоть в ноль могут уйти – риски не перекроются. То есть налоговые стимулы, конечно, могут работать на экономический рост. Но…

- Когда всё остальное в порядке?

– Конечно. Если мы хотим именно стимулировать бизнес, то нужна комплексная программа по улучшению предпринимательской среды. Мы, конечно, можем лечить болезнь витаминкой, но без лекарств пациент не поправится. А в данной ситуации налоги – это «витаминка». Она может помочь организму справиться с болезнью, но нужно комплексное лечение.

- Каким должно быть оптимальное соотношение налогов на доходы, акцизов, социальных и других выплат? Наверняка экономисты разработали множество моделей?

– На эту тему действительно есть масса мировых исследований, но зависит всё от степени развития страны.

- Для нашей страны с нашим развитием.

– Для нашей страны таких моделей я не знаю. Могу только сказать, что налоговая система становится препятствием для развития экономики, если нагрузка чрезмерна. Чрезмерна – это больше 40 процентов. Нам до этого уровня далеко, у нас налоговая нагрузка в районе 33 процентов.

- Ой, так ещё много можно взять!

– Это правда. Но я хочу сказать, что у нас не та ситуация, когда можно снизить налоговую нагрузку – и пойдёт развитие. У нас нагрузка ниже, чем в сопоставимых странах, или на их уровне.

- У нас при этом расходы государства на «социалку» непропорционально ниже. А где деньги-то? Куда они идут?

– На оборону. У нас самые большие расходы на оборону и нацбезопасность.

- Вот как раз сегодня в новостях сказали, что в Америке в 10 раз больше.

– Так у них бюджет больше, и эти расходы не идут в ущерб другим сферам. У них бюджет сбалансирован в смысле социальных обязательств. Ведущая экономика мира может позволить себе тратить, сколько хочет и на что хочет. Мы, к сожалению, при всех наших имперских амбициях, пока сильно отстаём по уровню жизни, уровню доходов населения, уровню защищённости, гражданских свобод и так далее. В общем, давайте не будем сравнивать.

- По вашему мнению, какой из сценариев налоговой реформы будет в итоге реализован?

– Надеюсь, что никакой. По крайней мере, из того, что обсуждается сейчас. Когда я не вижу цели, мне трудно рассуждать об этом.

- Цель-то предположить можно: правительство хочет денег.

– Оно их не получит. Думаю, что к 2019 году, когда всё это станет актуально, концепция уже много раз может поменяться, а ставки будут обсуждаться совсем другие. Там и сегодня есть два лагеря: ЦСР Кудрина и «Столыпинский клуб». Каждый предлагает своё. Потом что-то добавляет Минэкономики со своим молодым, прогрессивным взглядом на жизнь…

- Хоть вы и не хотите сравнивать, но в США точно так же республиканцы добиваются снижения налогов и минимизации социальной помощи, а демократы – повышения налогов и пособий. Что же здесь плохого?

– Так я ведь и не говорю, что дебаты, общественная дискуссия – это плохо. Это точно лучше, чем если бы нам просто сообщили, что с завтрашнего утра НДФЛ у нас 17 процентов. Так хоть есть шанс, что диалог с аргументами будет ситуацию улучшать.

- Я правильно поняла, что как экономист, который специализируется на бюджетной политике, вы бы сейчас в налоговой системе ничего менять не стали?

– Да, я бы не стала. Я бы сконцентрировалась на других условиях формирования бизнес-среды.

- А почему? Наша налоговая система идеальная, менять нечего?

– Она не так плоха, как об этом любят говорить. У нас вполне нормальные ставки, они не завышены, у нас неплохое администрирование. Высокие налоги только на нефтянку, но рентные доходы во всех странах так облагаются. Идеальных налоговых систем вообще не бывает, налоги – это всегда что-то такое, что не хотят отдавать ни бизнес, ни обычные люди. Это нормально. Другое дело, что в развитых странах есть такое понятие, как «общество налогоплательщиков». Там люди чётко связывают отъём государством налогов с объёмом и качеством предоставляемых этим же государством услуг. Люди понимают: да, я плачу налоги, но поэтому я имею право на то, на то и на то. У нас такая связка в сознании у людей отсутствует. Наша ментальность такова, что государство просто отнимает деньги, а идут они в никуда. И отчасти это ведь правда. Мы платим налоги, но объём и уровень прав, которые мы получаем, невысок.

- Какую часть в госбюджете составляет НДФЛ? Есть такая точка зрения: эта часть совсем маленькая, погоды не делает, все главные доходы – от нефти и крупного бизнеса, а вы, граждане, со своими копейками сидите тихо.

– Это неправда. От доходов граждан, именно физических лиц, зависит почти треть доходов бюджетной системы. Даже при том, что социальные взносы платит работодатель. В эту треть помимо собственно НДФЛ входят имущественные налоги, которые граждане тоже платят, акцизы, НДС, импортные пошлины, которые включены в конечную цену.

- У нас большинство граждан не платит НДФЛ самостоятельно, это делает работодатель. Может быть, если граждане сами будут платить налоги, у них возникнет «связка», о которой вы сказали?

– Если люди сами будут отвечать за уплату налогов, они действительно будут и больше ожидать от государства. Только тут есть один нюанс. Так исторически сложилось, что у нас очень низкий уровень налоговой дисциплины. Как часто у нас пишут декларации, сдавая квартиры? Нет у нас в голове этого «должны». И если в такой ситуации уплату НДФЛ переложить на физических лиц, государство получит огромную дыру в бюджете. Очень многие просто не пойдут платить. И представьте, какие потребуются дополнительные расходы на контроль. Мы пока к этому не готовы.

Беседовала Ирина Тумакова, «Фонтанка.ру»