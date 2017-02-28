Путин: Россия не поддержит никаких санкций против Сирии

Россия не поддержит никаких санкций против Сирии, об этом 28 февраля заявил в Бишкеке президент РФ Владимир Путин.

Ответ главы государства на вопрос журналистов по окончании переговоров с президентом Киргизии приводит пресс-служба Кремля.

"Сейчас это совершенно неуместно в отношении сирийского руководства, потому что это не помогло бы переговорному процессу, а только мешало бы или подрывало бы доверие в ходе этого переговорного процесса. Россия никаких новых санкций в отношении Сирии поддерживать не будет", – сказал Владимир Путин.

Также он отметил успехи в межсирийских переговорах в Астане, в которых приняла участие вооруженная оппозиция.

"Нас не может не радовать, что очень позитивно прошел и закончился процесс в Астане, безусловным результатом которого является закрепление режима прекращения огня и создание механизма по контролю за прекращением огня. Без этого невозможно было бы продолжить и Женевские переговоры. Там все идет не так гладко, как хотелось бы, но Астана, эта площадка всегда у нас есть, что называется, в запасе. Мы очень благодарны руководству Казахстана за то, что президент (Нурсултан Назарбаев. – Прим. ред.) включился и лично принимал участие даже в ходе этого переговорного процесса", – заявил президент России.