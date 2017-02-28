Изменение проекта гатчинского полигона ТБО «Новый Свет» могут отменить в суде

Увеличение мусорной горы полигона «Новый Свет» в Гатчинском районе Ленинградской области до 72 метров может не состояться по решению суда. Об этом сообщил председатель областного Госэконадзора Михаил Козьминых.

«При подготовке документации на изменение проекта полигона его руководство допустило ключевое нарушение — не получило согласование в комитете по природным ресурсам. Это нарушение ляжет в основу судебного иска на отмену данного проекта», – заявил Козьминых.

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