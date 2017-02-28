Замначальника Генштаба ВС России принял в Москве британского коллегу

В Москве 28 февраля состоялась встреча заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковника Александра Журавлева с заместителем начальника штаба обороны вооруженных сил Великобритании генералом Гордоном Мессенджером.

"Стороны обсудили состояние и перспективы возобновления взаимодействия по военной линии, обстановку в кризисных регионах мира, а также возможные шаги по снижению напряженности, развитию двусторонних мер доверия и предотвращению инцидентов в ходе военной деятельности. Встреча прошла в конструктивном ключе", – сообщает пресс-служба Минобороны.

Достигнута договоренность о продолжении контактов, добавили в российском оборонном ведомстве.