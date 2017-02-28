Пролетая над Фонтанкой

Проект "Мосты Петербурга" показал реку Фонтанку с необычного ракурса.

Аэросъемка, как утверждают авторы ролика, появившегося накануне в Интернете, произведена одним планом. Снимали с дрона профессиональной камерой, пролетев за 18 минут все 6,5 километра протяженности реки. Зрителям же предлагается пересчитать все мосты и узнать их названия чуть больше чем за минуту.

Создатели из Timelab Pro заявляют, что видео с Фонтанкой – первое в большой серии "Мосты Санкт-Петербурга"; по задумке авторов, с необычного ракурса можно будет рассмотреть все водные артерии города.