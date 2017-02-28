Путин: Вопрос о расширении воинского контингента в Киргизии мы не обсуждали

Президент России, находящийся 28 февраля с визитом в Бишкеке, ответил на вопрос журналистов о перспективах российской базы в Киргизии.

Как передает пресс-служба Кремля, Владимир Путин напомнил о том, что российская военная база в Канте была создана по просьбе властей Киргизии в 1999–2000 годах, когда страна столкнулась с атакой международных террористов, которые перешли границу из Афганистана.

"Тогдашнее киргизское руководство пришло к выводу, что если это будет постоянно действующий контингент, который знает обстановку в республике, проводит соответствующие учения, и если уж возникнет необходимость применения вооруженных сил, авиации, чтобы действовали высокопрофессионально, точно и по согласованию с киргизской стороной. Вот откуда возникла база", – подчеркнул российский президент.

Далее Путин заявил о том, что вопрос о дальнейшем присутствии российских военных будет решать руководство Киргизии.

"Если когда-то Кыргызстан скажет, что мы настолько укрепили свои вооруженные силы, что такая база не нужна, мы в этот же день уйдем. Нам нет никакой необходимости здесь размещать воинский контингент. Он связан только с одним – с обеспечением безопасности самой Киргизии. Ну а после того, как мы начали расширять свои отношения в рамках ОДКБ, то это само собой разумеется, сейчас президент об этом сказал, мы будем заниматься тем, чтобы и дальше укреплять вооруженные силы самого Кыргызстана. Мы сегодня об этом говорили, собственно, не в первый раз. В рамках экспертной работы на уровне ОДКБ будем спокойно, ритмично этим заниматься", – сообщил Владимир Путин.

"Вопрос о расширении воинского контингента мы не обсуждали пока. Если Кыргызстан сочтет необходимым это сделать, то тогда и обсудим, но имейте в виду, что для нас это тоже дополнительные расходы. Но будем в рамках ОДКБ и на двусторонней основе это обсуждать, если такая потребность есть", – добавил президент России.