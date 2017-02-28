Экс-директор петербургского завода Nissan будет отвечать за удовлетворенность потребителей «АвтоВАЗа»

Автопроизводитель Nissan объявил о смене руководства своего российского подразделения. Как сообщила 28 февраля компания, вице-президентом ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» и генеральным директором завода Nissan в Петербурге с 1 марта 2017 года станет Игорь Бойцов, до настоящего времени занимавший пост директора завода Renault в России.

На этом посту топ-менеджер сменит Дмитрия Михайлова, который руководил петербургским предприятием с момента его строительства. Тот переходит в группу «АвтоВАЗ», где будет вице-президентом по качеству и удовлетворенности потребителей.

Игорь Бойцов будет находиться в непосредственном подчинении Колину Лоутеру (Colin Lawther), старшему вице-президенту по производству, управлению поставками и закупками Nissan в Европе. Он будет отвечать за производственную деятельность завода Nissan в Петербурге, где сегодня выпускаются такие модели, как X-Trail, Qashqai и Murano.