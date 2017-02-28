Украинская полиция задержала 37 человек, напавших на участников блокады Донбасса

Полиция Украины 28 февраля задержала 37 человек, напавших на участников блокады на железнодорожной станции Кривой Торец в Донецкой области.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава управления Национальной полиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин, сообщает "112.ua".

"Сегодня в 13.20 в колл-центр 102 поступило сообщение от анонима о том, что на железнодорожной станции Кривой Торец, где находятся участники блокады, возник конфликт. На место выехала следственно-оперативная группа и руководство Торецкого отделения полиции. По состоянию на 14.40 полицейские задержали 37 человек, совершивших нападение на участников блокады. Устанавливаются личности каждого участника конфликта. Ведется проверка", – написал Аброськин.

Ранее представители так называемого "Штаба торговой блокады ОРДЛО" заявили о штурме редута участников блокады в Кривом Торце. Сообщалось, что получил легкое ножевое ранение в ногу один из "защитников".

В штабе предполагают, что нападающие могут быть сотрудниками "одной из охранных фирм бизнесменов Ахметова и Нусенкиса".

Ранее – с 17 февраля – на Украине из-за торговой блокады Донбасса введен чрезвычайный режим в энергетике, который будет действовать месяц. Сама блокада железнодорожных путей началась 26 января, ее инициаторами стали люди, которые называют себя ветеранами АТО. По факту блокирования дороги в Луганской области прокуратура открыла уголовное производство.

Руководство самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик накануне, 27 февраля, потребовало снять блокаду Донбасса, поставив киевским властям ультиматум: в противном случае с 1 марта украинские предприятия на территориях ДНР и ЛНР перейдут под управление властей республик.