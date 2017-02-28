Жечь нельзя топить: Как проверить качество сливочного масла

28.02.2017 16:28

В одном из супермаркетов Петербурга корреспондент «Фонтанки» обнаружил сливочное масло жирностью 82,5% по 32,9 р. за 200-граммовую пачку. Мы решили проверить качество этого продукта в домашних условиях. На этот раз решили не жечь, а разделить на молочный жир и осадок. Что получилось? Смотрите прямо сейчас!

Мы решили проверить качество сливочного масла жирностью 82,5% и стоимостью в 32,9 р. за 200-граммовую пачку этого продукта, сравнив его с дорогим сливочным маслом и дешевым спредом. На этот раз решили не жечь, а разделить на молочный жир и осадок.

Сливочное масло фальсифицируют едва ли не чаще, чем любые другие продукты питания. Так, в 2016 году «Санкт-Петербургский Центр контроля качества» исследовал 20 образцов сливочного масла различных производителей. По результатам испытаний только 6 образцов (30,0% от общего количества закупленных образцов) соответствовали составу, указанному на упаковке. Во всех остальных случаях жировая фаза содержала жиры немолочного происхождения. В 8-ми образцах молочного жира было менее 6% – то есть, даже спредом эту продукцию назвать было нельзя.

Любая хозяйка знает, что цены на настоящее сливочное масло начинаются от 100 рублей за пачку. На обертке тестируемого «Фонтанкой» продукта был указан состав — пастеризованные сливки. И ни слова о растительных жирах. Но «домашний» эксперимент показал, что исследуемое «масло» за 32,9 рубля в экстремальных условиях ведет себя, как обычный спред. То есть, практически полностью «выпадает в осадок». В разведку мы бы с ним не пошли.

Почему при растапливании в дешевом сливочном масле не образуется прозрачный слой молочного жира, становится понятно, если посмотреть на ГОСТы. Исследуемое «масло» произведено по ГОСТ Р 52253-2004 – «Масло и паста масляная из коровьего молока». Сливочному маслу соответствует ГОСТ 32261-2013.

Разница между маслом и пастой в том, что для классического сливочного масла разрешается использовать только два вида добавок: поваренную соль и пищевой краситель каротин. А для масляной пасты — еще и ароматизаторы, усиливающие сладко-сливочный или кисломолочный вкус, витамины А, Д, Е, консерванты, стабилизаторы консистенции и эмульгаторы. При этом массовая доля жира в классическом масле должна составлять по ГОСТу от 80 до 85%, а в масляной пасте — всего 39-49%. Но производитель, ООО «Молпродукт» из Москвы, заручившись ГОСТом, все равно пишет на упаковке — массовая доля жира 82,5%.

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