Савченко: Нужны прямые переговоры "Порошенко - Путин" и "Я - Захарченко"

Народный депутат Украины Надежда Савченко считает, что для освобождения пленных в Донбассе нужно проводить прямые переговоры, поскольку этот ускорит процесс.

Об этом она заявила на брифинге 28 февраля, который транслировал телеканал "112 Украина".

Когда ее спросили, на каком уровне договариваться, она сказала: "Порошенко – Путин, а я с Захарченко (глава Донецкой народной республики. – Прим. ред.)".

Она также прокомментировала заявление представителей самопровозглашенной ДНР о том, что они хотят посетить своих пленных в Киеве.

"Они выражали такое желание, и я считаю, что человек, который не убивал наших солдат, не держал оружие в руках, таких людей там много, и они каждый день туда-сюда идут по 6 тысяч на работу, с работы. Такие люди имеют право, если есть их люди в тюрьмах, и посмотреть также на своих родных, получить свидание. Мы живем в правовом государстве", – добавил она.

Напомним, что 24 февраля народный депутат Украины Надежда Савченко и руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан прибыли в исправительную колонию в Макеевке на территории ДНР, где содержатся украинские военнопленные. Позже Савченко опубликовала список украинских пленных, которых посетила на оккупированной территории. Она заявила, что сознательно пошла на риск своей жизнью, чтобы освободить их.

Стоит отметить, что власти РФ неоднократно подчеркивали, что страна не является стороной конфликта в Донбассе.