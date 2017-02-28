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28.02.2017 16:14

"Водник" может подать апелляцию на решение о переигровке матча и дисквалификацию тренера

Руководство "Водника" может опротестовать решение Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) по матчу с иркутским "Байкалом– Энергией".

Об этом 28 февраля сообщил начальник клуба Дмитрий Минин.

– Сегодня вылетаем в Архангельск, завтра до 16 часов примем решение, будет ли "Водник" выступать в переигровке и оспаривать решение КДК, – цитирует ТАСС Минина.

Ранее в Москве прошло заседание КДК ФХМР по скандальному матчу второго этапа чемпионата России между "Водником" и "Байкалом-Энергией", который состоялся в Архангельске 26 февраля (в нём команды отправили 20 мячей исключительно в собственные ворота). Главные тренеры "Водника" Игорь Гапанович и "Байкала-Энергии" Игорь Ерахтин дисквалифицированы на 2,5 года, также на клубы наложены штрафы в размере 300 тысяч рублей.

Источник: Спорт-Экспресс


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