"Водник" может подать апелляцию на решение о переигровке матча и дисквалификацию тренера

Руководство "Водника" может опротестовать решение Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) по матчу с иркутским "Байкалом– Энергией".

Об этом 28 февраля сообщил начальник клуба Дмитрий Минин.

– Сегодня вылетаем в Архангельск, завтра до 16 часов примем решение, будет ли "Водник" выступать в переигровке и оспаривать решение КДК, – цитирует ТАСС Минина.

Ранее в Москве прошло заседание КДК ФХМР по скандальному матчу второго этапа чемпионата России между "Водником" и "Байкалом-Энергией", который состоялся в Архангельске 26 февраля (в нём команды отправили 20 мячей исключительно в собственные ворота). Главные тренеры "Водника" Игорь Гапанович и "Байкала-Энергии" Игорь Ерахтин дисквалифицированы на 2,5 года, также на клубы наложены штрафы в размере 300 тысяч рублей.