Субподрядчикам платной магистрали Москва - Петербург пообещали погасить долг

Строителям скоростной трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург пообещали выплатить 5 миллиардов рублей. Об этом 28 февраля «Фонтанке» заявил концессионер проекта – ООО «Магистраль двух столиц».

Накануне подрядчиков, которые в начале 2017 года практически прекратили стройку из-за недофинансирования работ, пригласили на совещание с руководством «Магистрали». Как сообщала «Фонтанка», субподрядчики сами настаивали на такой встрече.

Крупнейшие дорожно-строительные компании Санкт-Петербурга неоднократно заявляли о своих проблемах с генподрядчиком – турецкой компанией ICA Astaldi-IC Ictas WHSD Insaat Anonim Sirketi («Ичташ Асталди»). Речь шла о том, что работы у субподрядчиков не принимаются месяцами, турки, не объясняя причин, с конца 2016 года не перечисляют средства за уже выполненные работы. По примерным подсчетам строителей, в феврале общая задолженность перед ними превышала 5 миллиардов рублей.

Генеральный директор ООО «Магистраль двух столиц» Антон Новиков сообщил участникам встречи о выделении дополнительных денежных средств для финансирования работ на 7 – 8-м этапах трассы М-11. Новиков, со ссылкой на данные генерального подрядчика, уточнил, что в настоящее время на объекте выполнены работы на сумму свыше 24,5 миллиарда рублей.

Строительство 7 – 8-го участков новой платной автодороги Москва – Санкт-Петербург ведется с июня 2015 года. Участок трассы М-11 протяженностью 137,6 км проходит от петербургской кольцевой автомобильной дороги по территории Московского и Пушкинского районов города, через Тосненский район Ленинградской области, через Новгородский и Чудовский районы Новгородской области. Вся платная скоростная трасса Москва – Санкт-Петербург должна быть запущена к ЧМ-18.

Строительство «петербургского» отрезка магистрали оценивается в 76,8 миллиарда рублей. В том числе 57,6 миллиарда – затраты госкомпании «Автодор», еще 19,2 миллиарда – инвестиции концессионера. Субподряды с турецкой компанией заключили десятки транспортных, дорожно-строительных компаний Санкт-Петербурга, включая таких ведущих игроков рынка, как «Возрождение», «АБЗ-Дорстрой», «СевЗапСтрой».