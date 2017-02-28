РЭЦ ждет роста экспорта российских автомобилей почти в два раза

Российский экспортный центр (РЭЦ) прогнозирует рост российского экспорта в сегменте автомобилестроения в 2017 году в 1,8 раза — до 110–115 тыс. единиц. Об этом журналистам на Российском инвестиционном форуме в Сочи 28 февраля рассказал глава РЭЦ Петр Фрадков.

«2016 год мы закончили примерно с экспортом 60–65 тыс. единиц. Наш план — в этом году сделать 110–115 тыс. единиц автотехники. Я имею в виду уже готовые машины, кузова, комплектующие, может быть двигатели», — приводит слова Фрадкова RNS.

Он добавил, что в целом надеется на положительную динамику по экспорту из России в этом году.

«В целом в стоимостном выражении в 2016 году экспорт сократился на 8%. Но в физических объемах вырос. А главное, что в последние месяцы 2016 года даже в стоимостном выражении основные отрасли показывали положительную динамику. Очень надеюсь, что в этом году динамика продолжится», — сказал Фрадков.