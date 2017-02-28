Путин: Россия инвестирует в газификацию Киргизии 100 млрд рублей

Россия инвестирует в газификацию Киргизии 100 млрд рублей, это сообщил 28 февраля на пресс-конференции в Бишкеке президент РФ.

"Российская компания «Газпром» ведет масштабную работу по реализации генерального плана газоснабжения и газификации Киргизии до 2030 года. Совокупный объем инвестиций в республиканскую газотранспортную распределительную сеть составит 100 миллиардов рублей. В результате уровень газификации Киргизии [возрастет] с нынешних 22 процентов и будет составлять 60 процентов", – цитирует Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Ранее в Бишкеке завершились переговоры президентов РФ и Киргизии, в ходе которых был подписан ряд двусторонних соглашений.