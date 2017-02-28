Стадион на Крестовском не ждет автомобилистов

Можно ли сделать дорогу на стадион удобной и быстрой — в студии [Фонтанки. Офис] рассказали представители компаний, которые отвечали за логистику и безопасность во время тестовых пусков стадиона на Крестовском острове.

Два тестовых пуска стадиона на Крестовском острове показали, что добираться до новой арены – неудобно. Подъехать к стадиону ни на машине, ни на общественном транспорте нельзя, а пешая полуторокилометровая прогулка по морозцу – не каждому под силу. Турникеты тесные, досмотр долгий, где туалет — непонятно. Да еще и файеры фанаты пронесли. Можно ли сделать дорогу на стадион удобной и быстрой — в студии [Фонтанки. Офис] рассказали представители компаний, которые отвечали за логистику и безопасность во время тестовых пусков стадиона на Крестовском острове – гендиректор ООО "ГРУППА ГАЛС" Дмитрий Белоблоцкий и партнер «Tsouladze bureau» Илья Цуладзе.

- Почему во время тестовых мероприятий вообще возникли сложности с проходом на стадион?

Дмитрий Белоблоцкий: Организаторы готовились к принятию 35 тысяч человек. Поэтому не все входные группы были запущены – ведь стадион рассчитан на 80 тысяч – в концертном формате. Что касается транспорта – арена находится на большом удалении от развязок. Парковки, заложенные в проекте – это достаточно ограниченный круг мест, и многие из них были выделены под службу обеспечения, под аккредитованных лиц. На первом мероприятии на 10 тыс.человек пробок особых не было, задержка длилась 15-20 мин., все остальное работало как часы. Всего было около 1 тыс.машин, и эта часть Крестовского острова никогда не принимала на себя столько личного транспорта. Если приехать на мероприятие заранее – машину можно поставить в любой точке, а в самый разгар придется, конечно, ставить авто гораздо дальше. Как и на других площадках. К примеру, «Юбилейный» тоже не имеет своих парковочных зон – только маленькую, служебную.

Илья Цуладзе: Мы должны понимать, что арену построили на месте старого стадиона. Соответственно, никто не мог предложить поискать место, куда легко можно приехать на авто, где будет больше парковок. Если взять крупный стадион, находящийся на окраине – например, Альянц-Арену (Мюнхен, Германия)– там парковки есть. Но, во-первых, они находятся тоже не близко, километр пешком все равно идти, и сама арена находится в чистом поле. Ни один стадион в исторических центрах городов не предлагает парковки никому, кроме тех, кто обслуживает мероприятие, и очень узкой прослойки гостей, купивших билеты очень дорого. То есть, это не просто дорогие билеты, а то, что называется «скай-боксы». Все остальные везде во всем мире ходят пешком. Горожане, забыв, что такое большой стадион, и привыкнув к Крестовскому острову как к месту, где можно все, конечно, думают: «Что же, я на Крестовском не поставлю машину?»

Кроме того, что здесь есть стадион, здесь есть еще и большое количество других организаций, к которым все ездят. По Южной дороге много ресторанов, по Северной тоже. И если все, кто туда едет и так, плюс зрители стадиона, запаркуются – когда 3 тыс.машин, запаркованных внутри стадиона, начнут его покидать, пробка затянется часа на три. Такая история раньше происходила с «Сибур-ареной», и я подозреваю, что даже если сохранится нынешняя апробированная схема двух КПП, то перед ними парковка будет запрещена. То, что мы получили на обоих мероприятиях – да, КПП у нас в определенной точке, но к ним не подъехать, потому что перед ними все запарковано, и там узкая дорога.

То есть, суммируя, в любом случае, стадион – это не то место, куда надо приезжать на личном транспорте.

- Мы доехали до стадиона. Следующая опция – пройти внутрь.

ДБ: Невозможно сказать, что это было сделано идеально. Самое главное, что мы начали. Мероприятия прошли без коллапсов. 22 февраля пик потока составил 15 минут, когда на досмотровой зоне оказалось самое большое количество людей. Пик существует на любой площадке – Дворцовая площадь, Ледовый дворец, СКК. В это время максимальная нагрузка у входной группы, все службы работают в максимальном режиме. Это может длиться полчаса, час, до полутора часов. И не только на входе. Был случай на концерте Depeche Mode в СКК несколько лет назад – люди только выходили из комплекса 2,5 часа.

- Как поменяется логистика в апреле, с началом футбольных матчей?

ДБ: Изменится объем задействованных сил. На этом проекте был беспрецедентный за мою 16-летнюю практику объем частной охраны – около 600 человек. Обычно бывает до 200. Везде бывают недочеты. Ни один аэропорт не пропускает 80 тыс.человек в час, как это будет на стадионе.

Файеры, которые запускали в чаше – не высвечиваются рамками, собаки на них не реагируют. Все, кто зажигали – были задержаны. На обоих мероприятиях были выставлены максимальные требования от МВД – и это все исполнялось. Оценка точно выше среднего. У нас не существует открытого объекта с подобным уровнем требований. В Петербурге у этого стадиона – особое положение.

- В целом как оцениваете логистику?

ИЦ: Есть маленькая история, которую не все понимают. Проектирование и логистика начинаются не с территории стадиона, а с въезда на Крестовский остров. Даже с подъезда к Крестовскому острову. То, чего не было сделано в рамках тестовых мероприятий, хотя мысли были – поставить хотя бы минимально текстовые знаки на въезде на остров. Если взять опыт западных стадионов и выставочных комплексов: вот ты едешь с билетом, сектор «А», к примеру, и тебе начинают сообщать, куда тебе двигаться, за 2 км. То же самое касается физического подхода по Батарейной – не может быть ситуации, чтобы человек, пройдя 2 км, не получил никакой информации, куда же дальше идти. Правее, левее, в какую досмотровую зону двигаться, чтобы потом потратить меньше времени.

ДБ: Внутри еще не доделана до конца навигация – она тестовая, не запроектированная. «Зениту» предстоит, как будущему эксплуатанту, проектировать это с нуля. Уже на втором мероприятии мы дорабатывали навигацию. Сделали указатели, более ярко обозначили секторы, на подходных путях были установлены информационные стенды, которые объясняли, куда идти. Мы оцениваем логистику стадиона на тройку с плюсом – и это хорошая оценка.

Схему того, как без проблем попадать на стадион во время матчей, специалисты показали наглядно.