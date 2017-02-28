Игроки "Старта" вступились за "Водник"

Игроки "Старта" 28 февраля выразили поддержку коллегам из "Водника".

Хоккеисты клуба из Архангельска, а также игроки "Байкала-Энергии" в очной встрече (9:11) 26 февраля в Архангельске забили все 20 голов в свои ворота. Позже представители "Водника" заявили, что таким образом выразили протест против действующего руководства ФХМР.

"Мы, игроки хоккейного клуба "Старт", хотим обратиться ко всем болельщикам хоккея с мячом! Мы не можем оставаться в стороне в трудные времена для нашего вида спорта. Закрываются клубы, болельщики перестали ходить на матчи.

Зная ситуацию изнутри, мы расцениваем акцию протеста руководства команды "Водник" из Архангельска как попытку обратить внимание на проблемы русского хоккея. Мотивы "Водника" нам близки и понятны. На протяжении нескольких сезонов мы, как хоккеисты, сталкиваемся с отсутствием честных и спортивных принципов в играх чемпионата и Кубка России. Мы – хоккеисты, просто хотим честно играть в хоккей и радовать болельщиков", – говорится в сообщении хоккеистов.

Ранее игроки "Енисея", являющегося действующим чемпионом России по бенди, записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, визит которого в Красноярск ожидается 1 марта. В ролике к главе государства обращается капитан команды Юрий Викулин, который, в частности, поддержал игроков "Водника".

"Мы, игроки хоккейного клуба "Енисей", хотим обратиться ко всем болельщикам и президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину! Мы не можем оставаться в стороне в столь трудные времена для нашего вида спорта. Закрываются клубы, болельщики перестали ходить на матчи.

Зная ситуацию изнутри, мы расцениваем акцию протеста руководства и команды "Водник" из Архангельска как мужественный поступок, который направлен на спасение нашего вида спорта. Мотивы "Водника" нам близки и понятны. На протяжении нескольких сезонов, мы, как хоккеисты, сталкиваемся с отсутствием честных и спортивных принципов в играх чемпионата и Кубка России. Мы – хоккеисты, просто хотим честно играть в хоккей и радовать болельщиков.

Уважаемый Владимир Владимирович! Помогите нам, спасите русский хоккей! Теперь только с вами нам это под силу", – заявили они.