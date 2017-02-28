УБРиР в списке 50 крупнейших банков по объему и достаточности капитала

Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» провело аналитическое исследование и назвало крупнейшие банки по объему и достаточности капитала на начало 2017 года.

В список 50-ти крупнейших банков вошли финансово-кредитные организации из разных регионов России. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) занял в рейтинге 39-ю строчку.

По данным агентства, на 1 января 2017 года размер капитала УБРиР составляет 26,8 млрд рублей. За третий квартал 2016 года показатель прирос на 2%. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) составил 10,82% (min 8%), норматив достаточности основного капитала (Н1.2) — 6,48% (min 6%).

«По итогам 11 месяцев прошлого года аудированная прибыль УБРиР составила 1,557 млрд руб. Основной капитал за этот промежуток времени вырос на 14,2%, или на 1,998 млрд руб. Этот факт позволил нам нарастить норматив Н1.2 до уровня 6,48%, иначе говоря, у нас есть в запасе 1,2 млрд рублей по основному капиталу, чтобы абсорбировать возможные убытки, не останавливая при этом бизнес и не теряя эффективность. К 2019 году мы планируем привести этот норматив к 8%. Норматив достаточности капитала (Н1.0) мы поддерживаем на уровне 10,8% и имеем в запасе около 7 млрд руб. по капиталу», — отметил директор филиала «Санкт-Петербургский» УБРиР Александр Казанский.

Добавим, что по мнению экспертов «РИА Рейтинг», российская банковская система на данный момент в целом имеет значительный запас капитала. «В 2017 году возможно ускорение роста капитала. Основным источником капитала должна стать прибыль банковской системы, которая, по прогнозу «РИА Рейтинг», в 2017 году составит больше 1 триллиона рублей», — говорится в исследовании аналитиков.