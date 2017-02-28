Пятый лот ЖК NEWПИТЕР аккредитован «РоссельхозБанком»

Пятый лот жилого квартала NEWПИТЕР, строящегося компанией «Строительный трест» на юго-западной границе города в пос. Новоселье, аккредитован «РоссельхозБанком».

По условиям ипотечной программы минимальная ставка составляет 11,5% годовых. Сдача дома намечена на I квартал 2018 года.

По условиям ипотечной программы «РоссельхозБанка» минимальная ставка действует при первоначальном взносе от 50% и сроке кредитования – 5 лет. При первоначальном взносе от 20% до 50% и сроке кредитования до 10 лет действует ставка – 11,9% годовых. Данные условия действуют при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика.

Напомним, что жилая площадь 5 лота проекта NEWПИТЕР составит более 29 тысяч кв. метров. В шести жилых секциях разместятся 594 квартиры: одно-, двух- и трехкомнатные. Площадь однокомнатных квартир будет варьироваться от 36,8 до 41,5 кв. метра, двухкомнатных – от 57,1 до 58,8 кв. метров, трехкомнатных – от 84,5 до 84,9 кв. метров. Стоимость квадратного метра в ЖК NEWПИТЕР на сегодняшний день начинается от 65 тысяч рублей. Стоит отметить, что в настоящее время 4 из 6 секций пятого лота возведены под крышу.

Жилой квартал NEWПИТЕР строится по традиционной кирпичной технологии, высота домов составит от 6 до 12 этажей. Жилые дома отличает применение новейших инженерных разработок и современных технологических опций. Первые три корпуса ЖК NEWПИТЕР уже заселены, четвертый – готовится к сдаче. В начале этого года в квартале состоялось открытие первого детского сад на 145 малышей. В целом первый этап проекта предусматривает строительство 28 жилых домов на 330 тысяч кв. м недвижимости комфорт-класса, четырех детских садов, двух общеобразовательных школ, спортивного центра с бассейном, офисно-торговых комплексов и многоуровневых паркингов, предполагающих наличие отдельного машино-места для каждой квартиры.

Справка о компании АО «Строительный трест»

