Турпоток из России в Турцию увеличился почти вдвое

Турпоток из России в Турцию в январе вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 40,1 тыс. человек.

Как сообщает 28 февраля RNS со ссылкой на данные статистики министерства культуры и туризма Турции, в январе Россия заняла пятое место по числу посетивших страну иностранных туристов. Лидером по этому показателю стала Грузия — 141 тыс. человек. За ней следует Иран (101,6 тыс. человек), Германия (78,8 тыс. человек) и Болгария (77,9 тыс. человек).

Всего по итогам января 2017 года Турцию посетило 1,1 млн человек, что на 8,3% меньше, чем в январе 2016 года.

Отношения двух стран резко охладели после того, как ВВС Турции сбили в Сирии российский бомбардировщик Су-24 в ноябре 2015 года. Перелом в ситуации наступил летом 2016 года после письма главы Турции Тайипа Эрдогана президенту России Владимиру Путину, в котором содержались извинения за сбитый самолет. После этого Путин и Эрдоган провели 3 личных встречи. Четвертая запланирована на март: Эрдоган прилетит в Москву.