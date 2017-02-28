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28.02.2017 15:02

На Богатырском водители устроили разборки с арматурой и травматикой

Эмоциональный водитель «Исузу» с арматурой набросился на «Мерседес» в Приморском районе Петербурга вечером 27 февраля. У находившегося за рулем немецкой иномарки в качестве аргумента оказался травматический пистолет. Разнимать сцепившихся автовладельцев пришлось наряду вневедомственной охраны.

Как сообщает пресс-служба УВО войск нацгвардии РФ по Петербургу и Ленобласти, «Исузу» не смог разъехаться с «Мерседесом» на Богатырском проспекте около шести вечера понедельника. Раздосадованный 41-летний водитель «японца» решил использовать в качестве орудия возмездия арматуру: притормозив у дома №5, выскочил из машины и железной палкой снес «Мерседесу» боковое зеркало. 33-летний владелец немецкого автомобиля оказался владельцем травматического пистолета и, к счастью, – с более уравновешенным характером. Отстаивая целостность своей машины, он произвел только один предупредительный выстрел. Больше и не понадобилось — мимо как раз проезжал наряд вневедомственной охраны.

Сотрудники Росгвардии разоружили участников конфликта и отвезли обоих в отдел полиции. Там разберутся, кто и что не поделил, а потом примут решение о возбуждении уголовного дела.

 


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«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
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