Горизбирком принял документы на референдум о передаче Исаакиевского собора

Инициативная группа из 22-х человек передала в Горизбирком Петербурга документацию, необходимую для решения вопроса о проведении референдума по вопросу передачи Исаакиевского собора Церкви.

Как сообщили «Фонтанке» инициаторы, днем 28 февраля Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла из рук представителя инициативной группы предоставленные документы. На референдуме, если он состоится, петербуржцам будет предложено ответить всего на один вопрос — согласны ли они с тем, чтобы Исаакиевский и Петропавловский соборы, а также Спас на Крови остались музеями, но при этом в них была бы обеспечена возможность проведения религиозных обрядов и церемоний.

После того, как документы будут рассмотрены в Горизбиркоме, наступит очередь Законодательного собрания. Кроме того, инициаторам в течение месяца необходимо будет собрать в свою поддержку 80 тысяч подписей петербуржцев.