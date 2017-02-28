Иностранных насильников поймали в Новой Ладоге

В городе Новая Ладога двое мужчин напали на женщину. Злоумышленники порвали на жертве одежду и пытались её изнасиловать. Женщина стала кричать и звать на помощь, что спугнуло нападавших.

27 февраля 2017 года в 21.30 сотрудники Росгвардии у дома №24 по проспекту Карла Маркса увидели двух мужчин, чье сходство с приметами злоумышленников было полным. Задержанными оказались граждане одной из среднеазиатских республик, находящиеся на территории России нелегально.

Возбуждено уголовное дело.

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