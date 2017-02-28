"Водник" и "Байкал" оштрафованы, их тренеры дисквалифицированы

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) 28 февраля в Москве вынес вердикт по матчу чемпионата между "Водником" и "Байкалом". Оба клуба оштрафованы на 300 тысяч рублей, их тренеры дисквалифицированы.

Как пишет »Спорт-Экспресс», также клубам вынесено спортивное предупреждение, в случае повторного нарушения регламента к ним могут быть применены санкции вплоть до исключения из чемпионата.

Главный тренер "Водника" Игорь Гапанович и наставник "Байкала" Евгений Ерахтин дисквалифицированы на два с половиной года каждый.

Заседание КДК по начальнику "Водника" Дмитрию Минину, нападающему Олегу Пивоварову и старшему тренеру команды из Архангельска Николаю Яровичу переносится на завтра, решение будет принято до 17.00. Это связано с тем, что Пивоваров и Ярович не прибыли сегодня в Москву для встречи с КДК.

Напомним, что встреча между этими командами в Архангельске 26 февраля завершилась победой иркутян со счетом 11:9, при этом все 20 голов команды забили в свои ворота. О причинах подобных странностей в игре команд писала "Фонтанка".