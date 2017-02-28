Смольный объявил конкурс на проектирование велодорожек

Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) на сайте госзакупок объявил два конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ по созданию в городе новых веломаршрутов. Заявки от участников ждут с 28 февраля.

Первый лот КРТИ оценил в 9 миллионов рублей. Деньги Смольный потратит на проекты по созданию велосипедных дорожек по маршрутам: "Гражданский проспект – Центр (до Гренадерского моста)" и "Проспект Луначарского (от Выборгского шоссе до улицы Руставели)". Дата окончания подачи заявок – 21 марта 2017 года.

Второй конкурс объявлен на 5 миллионов рублей. КРТИ обозначил такой веломаршрут: "Велосипедное кольцо по набережным Петроградской стороны" и "Станция метро "Крестовский остров" – Левашовский проспект – набережная реки Карповки (до Гренадерского моста)". Дата окончания приема заявок та же.

Как сообщала "Фонтанка", к середине июля 2017 года в Петербурге должны появиться пять новых веломаршрутов. По данным КРТИ, общая протяженность новых велодорожек превысит 40 километров.

Строительство пяти веломаршрутов оценено в 130 млн рублей. По словам Власова, в комитете по транспортной инфраструктуре готовят документы для того, чтобы получить дополнительное софинансирование проекта из федерального бюджета.