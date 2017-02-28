Минфин России: Доходы регионов в 2017 выросли на 20 процентов

Налоговые и неналоговые доходы регионов России за первые два месяца 2017 года выросли более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил министр финансов России Антон Силуанов 28 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Также Силуанов отметил значительное сокращение дефицита бюджетов регионов в январе-феврале 2017 года, сообщает RNS

«Первый период, почти два месяца, говорит о том, что доходы бюджетов регионов по-прежнему продолжают расти достаточно высокими темпами. Общий объем налоговых и неналоговых доходов за период с января по 20 февраля вырос более чем на 20% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», — сказал Силуанов.

«При этом мы видим, что и дефицит бюджетов, который присущ началу года, значительно меньше, чем за предыдущий период: 89 млрд руб. в текущем году, 235 млрд руб. в соответствующий период прошлого года», — добавил Силуанов.

Ранее "Фонтанка" писала о том, что в 2017 году Смольный готов увеличить госдолг Петербурга. Доходы городского бюджета в 2017 году утверждены в сумме 483,9 млрд рублей, расходы составят 553,7 млрд рублей. Запланированный дефицит – 69,8 млрд рублей.