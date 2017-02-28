В Пулково транспортная полиция обследовала подозрительный пакет

Бесхозный пакет нашли около часа дня 28 февраля в центральном пассажирском терминале аэропорта Петербурга. Транспортная полиция проверила находку, опасности для пассажиров она не представляет.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе транспортной полиции Петербурга, место обнаружения пакета в Пулково на третьем этаже было оцеплено в 12:50, эвакуация пассажиров из зоны вылета не проводилась. Аэропорт работал без изменений.

Через час оцепление сняли: в пакете лежали личные вещи. Правоохранители уже нашли их владельца.