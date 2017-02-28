Беглый владелец «Интарсии»: Якунин обещал меня уничтожить

Еще
21:36 28.02.2017
Новость часа
20:11
На Крестовском острове налетчики штурмом взяли бронированный джип ради «десятки»
Пришлите свою новость!
21:35
МИД КНДР прокомментировал смерть сводного брата Ким Чен Ына
21:28
Подводный "Выборг" учится на Балтике
21:17
Комитет Европарламента проголосовал за лишение Марин Ле Пен неприкосновенности
21:13
РФ и КНР наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по Сирии
20:41
Смольный может лишить Эрмитаж исключительного права на Дворцовую
20:11
На Крестовском острове налетчики штурмом взяли бронированный джип ради «десятки»
19:35
Глава Ростуризма выступает против закрытия хостелов в жилых домах
19:30
Трамп: Скоро мы придем к однопартийной системе
19:25
NASA заключило контракт с Boeing на покупку мест на корабле «Союз»
19:20
Эксперты выяснили, что ищут медицинские туристы из России в зарубежных клиниках
19:15
Вместо Полтавченко с Медведевым в Сочи встречался вице-губернатор Мовчан
19:12
В Петербурге задержан предполагаемый серийщик, пять лет насиловавший женщин
18:59
«Фонтанка» за 60 секунд — 28 февраля
18:55
Читатели: На синей ветке подземки в Петербурге «дурдом»
18:49
Индекс финансового стресса в РФ достиг докризисного уровня
18:41
Путин и Эрдоган обсудят поставки систем С-400 Турции
18:33
Продуктовые карточки в Ленобласти смогут получить примерно 27 тысяч жителей
18:28
ЛГБТ-спецназ "взял" отдел полиции
18:24
СМИ: Нападающий сборной Исландии перейдет в «Зенит» за 10 миллионов евро
18:19
Метрополитен Петербурга: Движение по синей ветке восстановлено
18:16
Националистку Дину Гарину не пустили в суд Петербурга с гаечным ключом
18:08
СК России: Обыски у Зои Световой не связаны с ее профессиональной деятельностью
18:00
Из-за подготовки к Параду Победы автомобилистам придется потесниться
17:57
Путин выразил соболезнования семье Владимира Петрова
17:49
Жительницу Волхова после семилетнего брака принудительно развели с иностранцем
17:46
Мнение: При ставках ниже 10% с рынка жилья сметут всё
17:38
Поезда по синей ветке метро в Петербурге идут с задержками
17:31
Путин: Россия не поддержит никаких санкций против Сирии
17:17
Изменение проекта гатчинского полигона ТБО «Новый Свет» могут отменить в суде
17:14
Замначальника Генштаба ВС России принял в Москве британского коллегу
17:01
У подозрительной сумки в кафе Пулково нашелся хозяин
16:57
15-летние школьницы украли из торгового центра в Лаппеенранте табак на 2300 евро
16:54
Путин: Вопрос о расширении воинского контингента в Киргизии мы не обсуждали
16:44
В Пулково второй раз за день обследуют подозрительный предмет
16:40
Экс-директор петербургского завода Nissan будет отвечать за удовлетворенность потребителей «АвтоВАЗа»
16:36
Украинская полиция задержала 37 человек, напавших на участников блокады Донбасса
16:26
Демонтирован Мало-Петровский мост через Ждановку
16:21
Савченко: Нужны прямые переговоры "Порошенко - Путин" и "Я - Захарченко"
16:14
"Водник" может подать апелляцию на решение о переигровке матча и дисквалификацию тренера
16:12
Субподрядчикам платной магистрали Москва - Петербург пообещали погасить долг
15:55
РЭЦ ждет роста экспорта российских автомобилей почти в два раза
15:50
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии норовирусной инфекции в Финляндии
15:44
Путин: Россия инвестирует в газификацию Киргизии 100 млрд рублей
15:32
Игроки "Старта" вступились за "Водник"
15:16
ВОЗ назвала 12 самых опасных для человечества бактерий
15:08
Американские звезды YouTube выступят в Петербурге
15:05
Турпоток из России в Турцию увеличился почти вдвое
15:02
На Богатырском водители устроили разборки с арматурой и травматикой
14:58
Горизбирком принял документы на референдум о передаче Исаакиевского собора
14:53
Иностранных насильников поймали в Новой Ладоге
14:45
Непроданными остаются до 10-15 % квартир в новостройках Петербурга
14:40
"Водник" и "Байкал" оштрафованы, их тренеры дисквалифицированы
14:32
Смольный объявил конкурс на проектирование велодорожек
14:28
Минфин России: Доходы регионов в 2017 выросли на 20 процентов
14:26
В Пулково транспортная полиция обследовала подозрительный пакет
14:20
Арестованного Ванчугова попросили освоить скорочтение
14:06
Путин говорит с президентом Киргизии
13:56
На длинных выходных Финляндию посетили 120 тысяч россиян
13:41
Саудовская Аравия ждёт роста цен на нефть до $60 за бочку
13:28
В Сосновом Бору мужчина с вредными привычками умер у больницы
13:14
Священников в Финляндии будут наказывать за венчание геев
13:12
Шишлова выдвинули на второй срок уполномоченным по правам человека в Петербурге
13:03
Дом Кронштадтской общины сестер милосердия продадут за 20 млн рублей
13:00
«ДП»: «Балтийский завод — Судостроение» затягивает сроки сдачи атомных ледоколов
12:59
В квартире журналистки Зои Световой проходит обыск по делу ЮКОСа
12:55
В Никольском курильщик погубил знакомого непотушенной сигаретой
12:52
Смольный отложил вступление в силу закона о ярмарках на два месяца
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
28.02.2017 21:22
0 Комментариев

Беглый владелец «Интарсии»: Якунин обещал меня уничтожить

СК завершил дело главы крупнейшей реставрационной компании Петербурга Виктора Смирнова и ищет его по миру. «Фонтанка» набрала сотовый номер и услышала знакомый голос.
Беглый владелец «Интарсии»: Якунин обещал меня уничтожить

Владелец  «Интарсии» Виктор Смирнов объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве и присвоении на сумму более 700 млн рублей. Он уехал из России, не дожидаясь ареста. Потерпевшей выступила компания «Тристар инвестмент холдингс». Ее связывают с сыном Владимира Якунина. Смирнов в разговоре с  «Фонтанкой» подтвердил, что экс-главу РЖД можно считать человеком слова.

- Виктор Геннадьевич, вы где?

– В Великобритании с сентября 2014 года. Последний раз в России был в январе 2015-го.

- Вас тут с собаками ищут. Заочно арестовали, в международный розыск объявили.

– (смеется) О месте моего проживания знают Генпрокуратура и следователь ГСУ СК Петербурга Алексей Головкин. На днях звонил ему, просил обратить внимание на некоторые объективные вещи в уголовном деле.

- Вам предъявлено обвинение в хищениях денег компании «Тристар инвестмент холдингс», по заказу которого вы реставрировали  «Дом со Львами» на Вознесенском проспекте. Судя по пресс-релизу СК, все предельно прозрачно. В октябре 2009 года с вами заключили контракт, в 2012-м заказчик в связи с нарушением сроков и требований выполнения работ расторг контракт, однако у вас и заместителя Дмитрия Соколова возник умысел на обогащение путем хищения имущества заказчика.

– Ну прям уж и обогатился. В 2012-м было возбуждено первое уголовное дело по нам, сразу после изгнания «Тристаром» с объекта. Северо-Западный центр судебной экспертизы Минюста провел бухгалтерско-финансовую экспертизу и подтвердил, что мы заплатили своим подрядчикам на 600 млн рублей больше, чем нам выплатил заказчик. Сумма нашего контракта была 2,1 млрд, мы получили от «Тристара» 1,6 млрд. Украсть у самого себя невозможно.

- Зачем вкладывались?

– Репутацию берегли.

- Из-за чего взъелся «Тристар»?

– Иногда мне кажется, что так зарабатывают заказчики. Генподрядчик вкладывает собственные средства, чтобы закончить проект, а заказчик, получив работу, выдавливает.

- Давайте по персонам пройдемся. Вам покровительствовал тогдашний управляющий делами президента Владимир Кожин?

– Это надуманная история. Он не лоббировал интересы «Интарсии».

- Вы лично его знаете?

– Общался только по объектам, где заказчиком выступало Управделами. Константиновский дворец, например.

- Вам знаком виолончелист Сергей Ролдугин?

– Да, мы же делали ему объект на набережной Мойки, 122. Он был прямым пользователем изначально.

- Вы верите, что он держал офшорные счета?

– Это скорее политический вопрос, не знаю.

- Какую роль в операционных делах «Интарсии» играл ваш бывший партнер и директор фонда «Константиновский», который почти за 10 млрд восстановил одноименный дворец, Геннадий Явник?

– Никакую.

- Поддерживаете ли вы с ним отношения?

– Нет.

- После исчезновения «Интарсии» с рынка почти всю нишу реставрационного госзаказа занял «Балстрой». Как вы полагаете, Дмитрий Михальченко мог приложить руку к краху вашей фирмы?

– Не припомню, чтобы «Балстрой» чинил нам препятствия. С его руководством мы находили общий язык. Недопонимания не было. Наоборот, по профессиональным вопросам наши специалисты обменивались опытом.

- С чего началось падение «Интарсии» осенью 2015 года?

– Меня уже не было в России. Компания без руководителя, который управлял всеми процессами, не может существовать.

- Получается, вы сами закрыли бизнес?

– Нет. Нам создали условия.

- Кто? И в чем они заключались?

– «Тристар» подал иск на 4,5 млрд рублей. Банки отказывали в гарантиях, опасаясь нашего поражения. Это послужило началом краха «Интарсии».

- Андрей Якунин, сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина, был причастен к «Тристару»?

– Он точно был учредителем, конечным бенефицаром, на момент заключения договора «Интарсии» с «Тристаром». Потом, насколько помню, у него остался 1 %. Как сейчас, не знаю.

- Вы только-только начинаете знакомиться с материалами уголовного дела. Удивитесь, если обнаружите в них показания Андрея Якунина против вас?

– Нет.

- Между вами пробегали черная кошка?

– (подумав) Наверное, да. 11 ноября 2011 года «Тристар» делал предоткрытие гостиницы Four Seasons в «Доме со львами». Якунин-младший публично заявил, дескать, они будут думать, что делать с «Интарсией» и конкретно со Смирновым, то есть со мной. А Якунин-старший пообещал, что я никогда не буду работать в Петербурге, и он уничтожит меня. Получается, слово сдержал. Владимир Иванович считал, что именно я срываю сроки на объекте.

- А зачем вы срывали сроки?

– Напомню, до нас генподрядчиком выступала компания Strabag AG, и через три года ее выдавили. Контракт мы заключили в 2009 году, гостиница должна была открыться в 2011-м. Но изначально на объекте фактически не было генпроектировщика. Точнее, был, но номинальный.

- А почему вы, такой мастеровитый, взялись за неподготовленный объект?

– Времени до участия в тендере было мало. Наши специалисты не успели вникнуть в качество проекта. Это моя ошибка.

- Что вами двигало?

– Имя заказчика и сумма контракта. И азарт. Если Strabag не справился, то я точно сделаю.

- Сроки сдачи переносились неоднократно, и Якунины, наверное, имели право на вас серчать.

– Вернемся к генпроектировщику. Если я не найду на ремонт квартиры архитектора и приличного прораба, сроки могут быть сорваны. Но сначала я, заказчик, разберусь в себе, а потом буду винить тех, кто делает малярку и прочее. Начальный проект гостиницы поменялся процентов на девяносто уже в процессе наших работ. Не имея проекта, невозможно рассчитать конечную стоимость. Какая сумма была фактически затрачена, никто на самом деле не знает. Из прессы знаю, что на отель 250 млн долларов потратили. Сколько Strabag до нас затратил, не знаю, но нетрудно посчитать, что сумма нашего контракта была порядка 50 млн долларов.

- У вас была возможность решить спор с Якуниным полюбовно?

– До моего отъезда из России постоянно велись переговоры. Мне предлагалось сначала заплатить двадцать млн долларов, потом десять, потом пять. После того, как они поняли, что у меня нет и пяти, переговоры прекратились. Деньги требовались за задержку открытия. Образно говоря – за нанесенный репутационный ущерб.

Отель  «Four seasons» собирались открыть в 2009, 2010, 2011, 2012 годах, потом к ПМЭФ-2013. Удалось только к саммиту G20, который прошел в сентябре 2013-го.

- Это правда, что вы написали письмо Владимиру Путину с просьбой вмешаться?

– Да, 27 февраля отправил.

- Какую роль в «Доме со львами» играет Управделами президента?

– Оно сдало здание «Тристару» в аренду до 2058 года.

Договор аренды и инвестирования в реконструкцию здания между Управделами и «Тристаром» был подписан 3 декабря 2004 года. Согласно допсоглашению от 2009 года, ежемесячная арендная плата за здание площадью 26,4 тыс квадратных метров составляла 1,9 млн рублей.

Как следует из допсоглашения, подписанного сторонами 3 августа 2010 года и согласованного с Владимиром Кожиным, Управделами возместит «Тристару» стоимость работ на объекте, в том числе проектные, реставрацию, оплатит приспособление объекта культурного наследия под современное использование (под гостиницу), восстановительные, консервационные, противоаварийные, реконструкцию, капремонт, строительно-монтажные и другие.


Для просмотра в полный размер кликните мышкой

- Вы выводили деньги со счетов «Интарсии»?

– (смеется) Отсутствие на данный момент уголовного дела по выводу – ответ на ваш вопрос.

- На что живут беглые в Англии?

– На когда-то полученные дивиденды от строительного и реставрационного бизнеса.

- Чего там не хватает русскому человеку?

– Знания английского языка. А исконное – оно все есть тут.

- Вы намереваетесь возвращаться в Россию?

– Очень хотелось бы, но следствие, судя по его настрою, не позволит это мне сделать.

- Мы писали о вашем сыне Станиславе Смирнове и его земельном участке рядом с финской границей. Он, участок, вроде арестован.

– Не хотел бы комментировать. Все аресты, которые сейчас происходят в отношении имущества моих родственников, связаны исключительно с моим уголовным преследованием. Полтора месяца назад 70-летнюю тещу пытались вытащить на допрос, после чего она попала в больницу. Склонить хотели к показаниями против меня.

- Ваш заместитель Соколов находится под домашним арестом, и судить его, в отличие от вас, будут очно. Не находите это несправедливым?

– К сожалению, у меня нет с ним связи. Если бы он захотел, я бы помог, чем смог.

- Если суд пожелает допросить вас по видеосвязи, не откажетесь?

– Наоборот, выражаю полное желание дать показания по делу.

- Одновременно с уголовным делом «Тристар» взыскивает с «Интарсии» миллиарды через арбитраж. На 1 марта назначена кассация. Какие деньги вы делите?

– С нас требуют деньги за сорванные работы и штрафные санкции в том числе по технике безопасности (мои сотрудники ходили без касок) более 1 млрд. Это нонсен. Мы, в свою очередь, хотим вернуть свои 600 млн рублей. Их хватит для возрождения «Интарсии».

С Туманным Альбионом связь держал Александр Ермаков,
 «Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Справка:

В свое время «Интарсия» занимала половину петербургского рынка реставрации и работала по России. Ей доставались реставрация Константиновского дворца, зданий Сената и Синода, восточного крыла Главного штаба. Годовая выручка достигала 10 млрд рублей, штат - полутора тысяч сотрудников. В настоящее время компания проходит процедуру банкротства.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
КЕЙ
28.02.2017 08:30

ТОП-5 подарков к 8 марта по версии КЕЙ

Главный весенний праздник неудержимо близится! А значит, самое время подумать, чем порадовать прекрасную половину человечества в этот замечательный день. Цифровой ритейлер КЕЙ специально для читателей Фонтанка.ru составил свой рейтинг лучших подарков к 8 марта
«Аладушкин»
27.02.2017 12:50

Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась

Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».
Setl City
22.02.2017 15:13

Квартиры от Setl City покупатели рассматривают в первую очередь

При выборе жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области покупатели в первую очередь рассматривают квартиры от застройщика Setl City – таковы результаты исследования, проведённого Ярмаркой недвижимости и исследовательской компанией Infowave.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Комитет Европарламента проголосовал за лишение Марин Ле Пен неприкосновенности
РФ и КНР наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по Сирии
Путин и Эрдоган обсудят поставки систем С-400 Турции
ЛГБТ-спецназ "взял" отдел полиции
Путин выразил соболезнования семье Владимира Петрова
Путин: Россия не поддержит никаких санкций против Сирии
Замначальника Генштаба ВС России принял в Москве британского коллегу
Путин: Вопрос о расширении воинского контингента в Киргизии мы не обсуждали
Савченко: Нужны прямые переговоры "Порошенко - Путин" и "Я - Захарченко"
Путин: Россия инвестирует в газификацию Киргизии 100 млрд рублей
Беглый владелец «Интарсии»: Якунин обещал меня уничтожить
За что убили командира «Авроры»
Взятка обошла Михальченко
Андрей Заблудовский: Новый стадион - инопланетная субстанция
«Церковная лавка онлайн»
Ихсанов: Информация о смерти Пулковской обсерватории сильно преувеличена
Прилепин: С украинским народом у меня конфликта нет
"Рекон" показал историю - от античности до XX века
Февраль 1917: последние дни империи
Накося выкуси: что продавали ко Дню защитника Отечества
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Пролетая над Фонтанкой

Викторина: Знаете ли вы "Калевалу"?

Снос фабрики Крупской завершат к концу марта

АО «Авиакомпания «Россия»

«Россия» запускает в небо Леолет

Как пройти на стадион быстрее остальных: Версия для блондинок

FIFA завершила инспекцию стадиона на Крестовском

Новости компаний
КЕЙ
28.02.2017 08:30
ТОП-5 подарков к 8 марта по версии КЕЙ
Главный весенний праздник неудержимо близится! А значит, самое время подумать, чем порадовать прекрасную половину человечества в этот замечательный день. Цифровой ритейлер КЕЙ специально для читателей Фонтанка.ru составил свой рейтинг лучших подарков к 8 марта
«Аладушкин»
27.02.2017 12:50
Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась
Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».
Setl City
22.02.2017 15:13
Квартиры от Setl City покупатели рассматривают в первую очередь
При выборе жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области покупатели в первую очередь рассматривают квартиры от застройщика Setl City – таковы результаты исследования, проведённого Ярмаркой недвижимости и исследовательской компанией Infowave.
Tele2
21.02.2017 17:52
Tele2 приглашает на зимний сезон фестиваля STEREOLETO
Tele2 стала партнером музыкального фестиваля STEREOLETO: Winter Session, который пройдет в День защитника Отечества. Своим новым абонентам оператор дарит возможность попасть на концерт на особых условиях
uralairlines.com
21.02.2017 10:56
«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию
Хорошая новость для всех, кто мечтал о небе, самолетах и девушках: «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона расширяют штат и объявляют набор на должность бортпроводника!
«Петербургская Недвижимость»
18.02.2017 00:02
«Петербургская Недвижимость» приглашает на выставку «Жилищный проект»
«Петербургская Недвижимость» приглашает на крупнейшую выставку «Жилищный проект», которая пройдет 18-19 февраля 2017 года в СКК «Петербургский»
www.uralairlines.com
14.02.2017 08:08
Пассажиры Уральских авиалиний активно сканируют лето в Санкт-Петербурге
Жители нашей страны продолжают узнавать самые выгодные предложения, спрятанные за огромными QR-кодами. Например, москвичи в этом году выбрали Сочи, Симферополь, Ларнаку, Барселону и Тиват.
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15
Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных
В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
«Победа»
09.02.2017 18:00
«Победа» позволит оплатить свои капризы
Российский дискаунтер «Победа» меняет правила игры в пользу своих пассажиров. С 9 февраля авиакомпания предоставляет новую услугу — замена маршрута и даты вылета в своем бронировании
КЕЙ
09.02.2017 09:00
КЕЙ рассказал про smart-гаджеты для красоты и здоровья
Несколько лет назад многочисленные устройства, относящиеся к «индустрии красоты», были практически недоступны для обычных пользователей вне специализированных салонов
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.