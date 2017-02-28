Арестованного Ванчугова попросили освоить скорочтение

Бывший владелец строительной компании «Город» Максим Ванчугов оставлен под арестом еще на три месяца. Чтобы ознакомиться с материалами уголовного дела, ему придется освоить скорочтение.

Как сообщили в Санкт-Петербургском горсуде, накануне, 27 февраля, Максиму Ванчугову была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 июня. Бывший владелец «Города» знакомится с материалами уголовного дела, объем которого составляет 851 том.

«Максим Ванчугов читает по три тома в день и на данный момент освоил 160 томов», – уточнил «Фонтанке» адвокат Роман Леонов.

Бизнесмену осталось прочитать 691 том. Вероятно, суд, оставив его в «Крестах» на три месяца, предположил, что обвиняемый может повысить «производительность» более чем в два раза, до семи с лишним томов в день.

Накануне также продлен домашний арест другому фигуранту – Руслану Ванчугову. Братья обвиняются в мошенническом хищении денег дольщиков «Города». Потерпевшими признаны несколько тысяч человек.

Ванчуговы находятся в изоляции с октября 2015 года.