Путин говорит с президентом Киргизии

В Бишкеке 28 февраля проходят переговоры Владимира Путина с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

На повестке дня – вопросы российско-киргизского сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной областях, сообщает пресс-служба Кремля.

"Кыргызстан остаётся для нас очень важным партнёром. И нам приятно отметить, что в сфере торгово-экономических связей Россия занимает первое место. Хотя в стоимостном выражении мы наблюдаем некоторое снижение, но физические объёмы даже растут. Тем не менее нам есть о чём поговорить, объём наших отношений очень большой", – цитирует слова российского президента, сказанные в начале беседы его пресс-служба.

Накануне Владимир Путин побывал в Душанбе, где прошли его переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.