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28.02.2017 13:58

Малый бизнес заключил договоры лизинга в Северо-Западном банке Сбербанка более чем на 420 млн рублей

Малый бизнес заключил договоры лизинга в Северо-Западном банке Сбербанка более чем на 420 млн рублей
ПАО «Сбербанк России»

Северо-Западный банк Сбербанка в 2016 году предоставил малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям более чем 420 млн рублей на приобретение техники в лизинг, что в три раза больше показателей 2015 года. Средняя сумма договора составила 2,5 млн рублей.

По условиям действующих лизинговых программ в Северо-Западном банке Сбербанка, малый бизнес и индивидуальные предприниматели могут приобрести в лизинг легковой и коммерческий транспорт российского и иностранного производства, в том числе сельскохозяйственную, строительную, дорожную и другую спецтехнику. В настоящий момент при приобретении предметов лизинга клиенты активно пользуются сразу несколькими преимуществами: продукт «Простое решение» позволяет не запрашивать у клиентов финансовую документацию, программа господдержки Минпромторга компенсирует до 10% стоимости техники,   а представительства популярных марок предоставляют существенные скидки. Максимальный срок финансирования составляет 36 месяцев на сумму до 24 млн рублей.

«Кратный рост объемов финансирования лизинга говорит о восстановлении спроса у малого предпринимательства на собственное развитие бизнеса. В этом году мы планируем не менее чем в два раза увеличить портфель лизинга, доведя его до 1 млрд рублей», – отметил заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Владимир Слипенькин.

Услуги лизинга предоставляются совместно с АО «Сбербанк Лизинг».

Справка о компании  ПАО «Сбербанк России»    


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Северо-Западный банк Сбербанка в 2016 году предоставил малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям более чем 420 млн рублей на приобретение техники в лизинг, что в три раза больше показателей 2015 года. Средняя сумма договора составила 2,5 млн рублей.
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