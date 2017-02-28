Банков нет, счета остались

За 2016 год ЦБ приговорил к ликвидации пять петербургских банков. «Фонтанка» узнала, что привело их к краху и почему, несмотря на все предосторожности регулятора, вернуть деньги смогут не все вкладчики.

С приходом Эльвиры Набиуллиной на капитанский мостик Центробанка, мегарегулятор взял уверенный курс на прореживание рядов российских банкиров, отозвав за три с половиной года более 300 лицензий. Шторм в виде ужесточившихся требований и участившихся проверок не обошел и Северную столицу — только в 2016 году под ликвидацию попали пять банков. Причем как минимум в двух случаях подозрения ЦБ в неблагонадежности оправдались — погасить долги перед всеми вкладчиками не получается у Констанс-банка и «Банкирского дома».

Лучше всего обстоят дела у клиентов банка «Тетраполис» (занимал 533-е место в банковской системе России). По предварительной оценке Агентства страхования вкладов (АСВ), взявшего на себя обязанность ликвидатора, удовлетворение требований кредиторов банка возможно в полном объеме.

Банк потерял лицензию в сентябре 2016 года. По мнению ЦБ, он нарушил «антиотмывочное законодательство», не направляя в уполномоченный орган сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также начал «предпринимать действия, направленные на вывод высоколиквидных активов».

Страховое возмещение, выплаченное АСВ 1,3 тыс. вкладчиков, составило 471 млн рублей (закон гарантирует возвращение средств по депозитам физлицам и по счетам индивидуальным предпринимателям до 1,4 млн рублей включительно). На начало февраля у банка только один кредитор, которому организация должна 123 тыс. рублей. Также на рассмотрении у ликвидатора находятся требования на общую сумму 46,8 млн рублей. При этом в кассе банка лежит 918 млн рублей, которых с лихвой должно хватить для погашения задолженности.

Не столь очевидные перспективы у клиентов Турбобанка (на момент отзыва лицензии занимал 662-е место в банковской системе России) и банка «Финансовый капитал».

Официальной причиной лишения лицензии Турбобанка также стало несоблюдение «антиотмывочного» законодательства, кроме того ему пеняли на «сомнительные транзитные операции в крупных объемах». Что это за операции, регулятор не уточнял. Однако до этого в офис Турбобанка на Большой Подьяческой улице приходила экономическая полиция. По данным «Фонтанки», правоохранители изучали незаконную банковскую деятельность ряда юридических лиц, в числе собственников которых были работники Турбобанка.

Вкладчики-физлица от ухода игрока не пострадали. АСВ выплатило им возмещение в размере 2,3 млн рублей. Приступив к ликвидации в марте 2016 года, АСВ удалось погасить остаток задолженности в размере 1,8 млн рублей и начать расплачиваться с кредиторами третьей очереди – компаниями и ИП, имевшими счета в кредитной организации.

На начало февраля долг перед ними, с учетом уже погашенных сумм, составлял 42,7 млн рублей. На счету банка чуть меньшая сумма – 38,9 млн рублей. Но, поскольку сумма будет распределяться пропорционально размеру долга, в среднем кредиторы получат возмещение в размере 56,62% от суммы своих требований, отмечает АСВ.

ЦБ лишил своего доверия банк «Финансовый капитал», поскольку тот размещал деньги в низкокачественные активы и оказался не способен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами, заявил регулятор. АСВ также расплатился из своего кармана с 640 вкладчиками кредитной организации, перечислив им 142,7 млн рублей.

Эта сумма вошла в реестр первой очереди кредиторов вместе с требованиями еще 37 граждан. Всего они намерены взыскать с банка долги на 214 млн рублей. Еще 135 млн рублей хотят вернуть кредиторы третьей очереди.

Общая сумма долга совпадает со стоимостью активов банка, которую АСВ оценило в 349 млн рублей. Но на счетах и в кассе кредитной организации всего около 55 млн рублей. «Размер удовлетворения требований кредиторов будет зависеть от поступления денежных средств в конкурсную массу от реализации имущества банка и взыскания активов, ответственность за качество которых несут бывшие собственники и руководство банка», – отмечают в АСВ.

Куда менее радужно обстоят дела у клиентов «Банкирского дома» и Констанс-банка.

Отзывая лицензию у «Банкирского дома» в марте 2016 года (занимал 422-е место в банковской системе России), ЦБ заявил, что выявил крупную недостачу наличных в кассе. «В результате формирования резервов на возможные потери под фактически отсутствующие активы кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал)», – отметил регулятор. Также банку вменили проведение сомнительных операций.

АСВ выплатило страховое возмещение на сумму около 2,97 млрд рублей 4,3 тыс. вкладчикам банка. Эту сумму агентство теперь хочет взыскать с банка. Помимо этого, еще 248 граждан предъявили требования первой очереди на 130 млн рублей. Во вторую очередь, к которой относятся требования по оплате труда, встал один кредитор, который рассчитывает получить от банка 272 тысячи рублей. Еще 34 компании и ИП, которые хотят взыскать 11 млн рублей, встали в третью очередь.

Какой процент удастся вернуть клиентам банка, АСВ не подсчитало. Однако ранее ликвидатор оценивал сумму активов банка в 400 млн рублей. То есть кредиторам второй и третьей очереди на выплаты навряд ли стоит рассчитывать. Обычные вкладчики, вставшие в первую очередь, получат возмещение пропорционально размеру задолженности.

Недостача денег в кассе стала причиной и отзыва лицензии Констанс-банка (387-е место в списке российских банков) петербургского миллиардера Александра Ебралидзе. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, добавили в пресс-службе регулятора.

АСВ выплатило вкладчикам Констанс-банка, которых насчитывается порядка 4,1 тысячи, около 2,2 млрд рублей. Кроме ликвидатора, в первую очередь кредиторов встали еще 203 клиента-физлица, предъявившие требования в размере 260 млн рублей. В третью попали 310 юрлиц, которым кредитная организация задолжала 638 млн рублей.

Сразу после обнаружения «недостачи» Александр Ебралидзе обратился в правоохранительные органы с просьбой найти виновных, но пообещал восполнить средства из собственного кармана.

Однако участникам собрания кредиторов представители АСВ сообщили, что от акционеров Контанс-банка предложений о восполнении пропавшей суммы не поступало. В итоге кредиторы первой очереди получат примерно 2,11% суммы установленных требований. Поскольку расчет с ними в полном объеме невозможен, кредиторам следующих очередей ждать выплат не приходится.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»