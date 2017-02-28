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28.02.2017 13:41

Саудовская Аравия ждёт роста цен на нефть до $60 за бочку

В Саудовской Аравии ожидают, что цены на нефть поднимутся до уровня $60 за баррель в этом году.

Как пишет 28 февраля RNS со ссылкой на источники Reuters, именно такой уровень цен, по мнению членов ОПЕК и союзников Саудовской Аравии в Персидском заливе — ОАЭ, Кувейта и Катара, — будет способствовать инвестициям в новые месторождения, но в то же время не приведет к увеличению объемов добычи сланцевой нефти в США.

С 1 января 2017 года страны ОПЕК, а также другие экспортеры нефти, не входящие в картель, сократили добычу нефти до 1,8 млн баррелей в день. Сейчас нефть марки Brent торгуется на уровнях около 56 долларов за бочку.


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ПАО «Сбербанк России»
28.02.2017 13:58
Малый бизнес заключил договоры лизинга в Северо-Западном банке Сбербанка более чем на 420 млн рублей
Северо-Западный банк Сбербанка в 2016 году предоставил малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям более чем 420 млн рублей на приобретение техники в лизинг, что в три раза больше показателей 2015 года. Средняя сумма договора составила 2,5 млн рублей.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
28.02.2017 11:09
Банк «Санкт-Петербург» и Кузбасская топливная компания заключили кредитное соглашение
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Кузбасская топливная компания» заключили кредитный договор на 1 млрд рублей сроком на 5 лет.
Уральский банк реконструкции и развития
22.02.2017 09:00
HarbinBank и УБРиР заключили соглашение по торговому финансированию
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и HarbinBankCoLtd (Банк Харбина) заключили двустороннее соглашение в области торгового финансирования.
Банк «Санкт-Петербург»
21.02.2017 11:18
Банк «Санкт-Петербург» внедрил сервис «Запрос перевода» в Интернет-банке
В Интернет-банке и мобильном приложении банка «Санкт-Петербург» реализован новый сервис «Запрос перевода», позволяющий клиенту банка быстро сформировать счет и отправить запрос на перевод в свой адрес клиенту любого банка через sms или социальные сети без знания реквизитов.
Инвестиционная Академия
20.02.2017 11:55
Инвестируем с умом
Президентство Дональда Трампа, санкции против России и другие события на мировой арене продолжают сотрясать финансовые рынки и испытывать их на прочность. Куда и как вкладывать средства в условиях экономической неопределенности.
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17.02.2017 10:43
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Северо-Западный банк Сбербанка предоставит ОАО «Управляющая компания по ЖКХ Выборгского района Ленинградской области» невозобновляемую кредитную линию в размере 100 млн рублей сроком на 3 года.
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16.02.2017 16:42
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16.02.2017 15:34
Портфель средств частных клиентов Сбербанка в СПБ по итогам 2016 года превысил 700 млрд рублей
По итогам 2016 года портфель средств частных клиентов Сбербанка в Санкт-Петербурге превысил 700 млрд рублей, из них 517 млрд рублей составляют срочные депозиты.
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16.02.2017 13:07
Полиграф для Форекс, или Что скрывается за негативными отзывами о валютном рынке
Сегодня в интернете легко найти любую информацию о рынке Форекс. Правда, добрая ее половина будет размещена под заголовками «осторожно, мошенники» или «развод для лохов».
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16.02.2017 10:49
Клиенты Северо-Западного банка Сбербанка могут оплачивать таможенные платежи онлайн
Корпоративные клиенты Северо-Западного банка Сбербанка получили возможность оформлять документы и оплачивать таможенные платежи в режиме онлайн в пользу любого таможенного органа.
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