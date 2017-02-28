Саудовская Аравия ждёт роста цен на нефть до $60 за бочку

В Саудовской Аравии ожидают, что цены на нефть поднимутся до уровня $60 за баррель в этом году.

Как пишет 28 февраля RNS со ссылкой на источники Reuters, именно такой уровень цен, по мнению членов ОПЕК и союзников Саудовской Аравии в Персидском заливе — ОАЭ, Кувейта и Катара, — будет способствовать инвестициям в новые месторождения, но в то же время не приведет к увеличению объемов добычи сланцевой нефти в США.

С 1 января 2017 года страны ОПЕК, а также другие экспортеры нефти, не входящие в картель, сократили добычу нефти до 1,8 млн баррелей в день. Сейчас нефть марки Brent торгуется на уровнях около 56 долларов за бочку.