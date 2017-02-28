Шишлова выдвинули на второй срок уполномоченным по правам человека в Петербурге

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров выдвинул кандидатуру действующего омбудсмена Петербурга Александра Шишлова на второй срок. Об этом сообщает 28 февраля пресс-служба Мариинского дворца.

«Как по моему мнению, так и по мнению большинства депутатов, деятельность Александра Владимировича Шишлова на посту уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге заслуживает самой высокой оценки. После его избрания на эту чрезвычайно ответственную должность ситуация с соблюдением прав и свобод граждан в нашем городе существенно улучшилась», – цитируют Макарова в пресс-службе ЗакСа.

Шишлов в ближайшее время встретится в качестве кандидата с фракциями горпарламента.

Отметим, что документы на выдвижение в омбудсмены принимают в ЗакСе до 1 марта, сами выборы пройдут в апреле.

Александр Шишлов – с 1990 года депутат Ленинградского городского Совета народных депутатов. В декабре 1995 года был избран депутатом Государственной думы РФ II созыва по списку общественного объединения «Яблоко». Затем в 1999 году переизбрался вновь. В 2004—2005 годах — директор образовательных программ Санкт-Петербургского гуманитарно-политологического центра «Стратегия». С августа 2005 года по апрель 2012 года — советник постоянного представительства Российской Федерации при международных организациях в Вене. С 4 апреля 2012 года — уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге.