Дом Кронштадтской общины сестер милосердия продадут за 20 млн рублей

Заброшенный дом-памятник на Пролетарской улице Кронштадта выставят на торги. Его стоимость Смольный оценил в 20 млн рублей.

Проект поправок в программу приватизации 2017 года опубликовал комитет имущественных отношений Смольного 28 февраля. На продажу планируют выставить здания на Пролетарской улице, 30. Это двухэтажный дом Кронштадтской морской общины сестер милосердия площадью 1,3 тысячи кв. м с небольшим флигелем.

Участок под зданиями относится к зоне малоэтажного жилья. Однако постройки и прилегающий сад являются памятником регионального значения. Новое строительство и изменение объемов существующих зданий законом запрещены.

В 2009 году постройки уже выставляли на торги. Их приобрело за 8,3 млн рублей ЗАО «Витаком». Компания хотела реконструировать дом под гостиницу, но так и не начала работы. И в 2015-м Смольный отсудил здание в казну. В 2016 году комитет по инвестициям предлагал отдать здание для реконструкции под 3-звездочный отель.