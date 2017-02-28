Курортные пригороды: отдыхать или жить?

Что строится на территории бывших городских и областных пионерских лагерей, баз отдыха и санаториев и кто от этого выиграет, разбиралась «Фонтанка».

На сегодняшний день на территории Ленобласти насчитывается около 300 детских оздоровительных лагерей. Из них в комитете по образованию аккредитовано не больше сотни. То есть только треть детских оздоровительных учреждений принимает на отдых городских и областных школьников. Остальные лагеря находятся в весьма плачевном состоянии и, как правило, требуют капитального ремонта, бюджетных денег на который не хватает. В 2016 году Смольный подготовил программу по привлечению инвесторов для реконструкции заброшенных пионерских лагерей в Петербурге и Ленобласти. Городские чиновники посчитали, что бизнесу будут интересны такие проекты, при условии, что город передаст отремонтированные лагеря инвесторам в долгосрочную аренду.

Еще одна проблема, которую чиновники также хотят решить при помощи бизнеса – восстановление рекреационно-туристских зон на территории Ленинградской области. Многие территории, представляющие собой историческую и культурную ценность, заброшены, а спрос на туристские услуги со стороны отечественных и зарубежных путешественников неуклонно растет. Например, в минувшем году область посетило свыше миллиона туристов.

«Девальвация, санкции и контрсанкции привели к тому, что некоторые секторы российской экономики, в том числе сфера обслуживания, получили дополнительные конкурентные преимущества. Сегодня мы видим, как загородные отели Ленинградской области набирают популярность у туристов, которые раньше предпочитали отдых в соседней Финляндии. Этот сегмент бизнеса HoReCa сейчас развивается динамичнее остальных», – говорит Анна Иванова, пресс-секретарь председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Дмитрия Ялова.

Естественно, областные власти всеми силами стараются возродить туристический потенциал региона и от участия в этом процессе частных инвесторов не отказываются. По данным областных чиновников, интерес к этому виду бизнеса начали проявлять не только крупные игроки, но и малые и средние предприятия. Около 10% малого бизнеса в области сегодня развивается именно в сфере создания туристских объектов. «При создании новых объектов туристской инфраструктуры инвесторы зачастую рассматривают возможности редевелопмента имеющихся площадок (лагерей, баз отдыха). Выбор такого варианта может частично сократить срок реализации проекта за счет экономии времени на подключение к коммуникациям», – продолжает Анна Иванова.

Новая жизнь культурного наследия

Формирование и продвижение новых туристических маршрутов на территории Ленобласти предусмотрено Стратегией социально-экономического развития региона до 2013 года. Одними из ключевых проектов Стратегии являются создание туристско-рекреационного кластера «Старая Ладога» и создание центра культурно-туристического развития в исторической части Выборга, называемой Квартал «Сета Солберга». Эти проекты будут реализованы с привлечением, в том числе, частного финансирования.

В Петербурге масштабная реновация ожидает знаменитый петербургский санаторий «Сестрорецкий курорт». После реконструкции здравница должна стать достойной альтернативой зарубежным лечебно-оздоровительным центрам, в первую очередь – чешским санаториям и прибалтийским wellness-комплексам. По словам Михаила Горба, генерального директора ОАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт», лечебное учреждение полностью сохранит свои профильные медицинские функции, но при этом обретет новую жизнь. На его территории будут проходить различные мероприятия – учебные семинары, восстановительные сборы спортсменов, научно-практические конференции, круглые столы, лекции с участием ведущих специалистов и экспертов в области медицины и здорового образа жизни.

Партнером проекта выступил Холдинг RBI, который намерен инвестировать 1,6 млрд рублей в реконструкцию двух корпусов и воссоздание с нуля третьего исторического корпуса «Сестрорецкого курорта». После восстановления корпуса будут представлять собой велнес-центр с возможностью круглогодичного проживания и комплексом лечебно-восстановительных и поликлинических услуг, фактически – апарт-отель с санаторным уклоном. Помещения в реконструируемых зданиях в дальнейшем можно будет не только арендовать, но и приобрести в собственность.

«Для нас это крайне интересная задача. Нас вдохновляет возможность реализовать красивую историю, воссоздать один из самых знаменитых курортов страны, а также создать новый формат недвижимости, пока не предложенный на отечественном рынке», - комментирует президент холдинга RBI Эдуард Тиктинский.

Безусловный плюс проекта RBI – в том, что он не предполагает нового строительства, только реконструкцию на месте существующих корпусов и восстановление из руин исторических зданий. Сохранится и существующий природный ландшафт, и доступ к прибрежной полосе для всех желающих. Гораздо более масштабную реновацию подразумевает апарт-отель с сохранением санаторной функции на месте пансионата «Дюны», который возводит компания Seven Suns Development. Корпуса пансионата, построенные в середине 20 века, последние десять лет стояли заброшенными, пришли в полуаварийное состояние. Сейчас на их месте строятся новые, и они должны стать частью обширного курортно-оздоровительного комплекса, в котором появится спа-центр, многофункциональный комплекс с магазинами здорового питания и фитнес-клубом, лечебно-оздоровительный центр. Девелопер также планирует оборудовать теннисные корты, открытые и закрытые спортивные площадки. На территории будут обустроены велодорожки и пункты проката сезонного – зимнего и летнего – спортивного инвентаря.

Курортная застройка

Новое строительство на пригородных курортных территориях ведется не только в рамках реконструкции. Например, в Курортном районе Петербурга, где сосредоточены самые престижные городские здравницы, приморские гостиницы, видовые рестораны, общественные пляжи, довольно активно строятся новые жилые комплексы.

Самые бюджетные новостройки, в которых стоимость квартир сопоставима с ценами в соседнем Приморском районе, можно обнаружить в Горской. Западнее, в Сестрорецке жилых комплексов больше, хотя основная их часть доступна уже в статусе «новой вторички», причем квартиры в них в экспозиции не задерживаются. Среди строящихся проектов можно отметить жилой комплекс класса комфорт «Пляж» от компании «Строительный трест», стоимость квадратного метра жилья в котором начинается от 92,5 тысяч рублей. Жилая площадь нового объекта составляет 12,5 тысяч кв. метров – это 217 одно-, двух- и трехкомнатных квартир. Площадь однокомнатных квартир варьируется от 33 до 49 кв. метров, двухкомнатных – от 49 до 90 кв. метров, трехкомнатных – от 84 до 102 кв. метров. «В комплексе предусмотрены квартиры с панорамными окнами, а также квартиры с террасами с видом на озеро Сестрорецкий Разлив. Кроме трех жилых секций, в доме предусмотрена подземная автостоянка на 110 машино-мест, а также коммерческие помещения площадью от 42 до 243 кв. метров», – добавили в компании. Общая площадь встроенно-пристроенных помещений составит 3,7 тысячи кв. метров. Рядом с комплексом будет располагаться 70 гостевых парковочных мест. Планируемый срок ввода в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2017 года.

Новостройки западнее Сестрорецка – в Зеленогорске и рядом с ним, можно отнести к премиальному сегменту. Хотя, говорят эксперты, спрос на них не падает даже в условиях нестабильной экономики.

Екатерина Дмитриева, «Фонтанка.ру»