В квартире журналистки Зои Световой проходит обыск по делу ЮКОСа
Следственная группа из двенадцати человек утром во вторник, 28 февраля, пришла в квартиру журналистки и правозащитницы Зои Световой «по делу ЮКОСа и Открытой России», сообщил в соцсети ее сын, журналист РБК Тимофей Дзядко.
Как написал Тимофей Дзядко на своей странице в Facebook, обыск в доме его родителей начался в 11 часов. «Открытая Россия» в Твиттере также связывает визит полиции с делом № 18/41-03 — «основным делом ЮКОСа».
Анна Ставицкая, адвокат Световой, пояснила, что сотрудники перекачивают информацию с разных компьютеров, смотрят документы, перебирают книги, пытаясь найти доказательства, что похищенные у государства средства пошли, как предполагается, на финансирование общественной организации «Открытая Россия», где работает Светова.
"Делу Юкоса 14 лет. У "обыскивающих" осталось меньше времени до статуса "обыскиваемых", – прокомментировал в Твиттере новость об обыске у Светловой бывший глава нефтяной компании Михаил Ходорковский. Он провел в колонии более 10 лет и был помилован президентом РФ в декабре 2013 года.
Справка:
Напомним, дело ЮКОСа началось с обвинений владельцев нефтяной компании в налоговых махинациях. В 2003 году задержали Михаила Ходорковского, председателя правления ЮКОСа, и Платона Лебедева, главу МФО МЕНАТЕП. Через два года каждый из них получил по девять лет колонии, но позже срок снизили до восьми лет. В 2010 году осужденных приговорили еще к 14 годам колонии уже по второму делу ЮКОСа - о хищении акций дочерних компаний, добытой нефти на 890 миллиардов рублей и частичной легализации этих средств. Позже приговор снова сократили на год. С «ЮКОСа» взыскали 99 миллиардов рублей.