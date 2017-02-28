Смольный отложил вступление в силу закона о ярмарках на два месяца

Новые правила проведения ярмарок начнут действовать с 1 мая 2017 года, а не с 1 марта, как предполагалось ранее, следует из постановления, опубликованного Смольным в конце прошлой недели.

Указанные изменения в законе разделяют ярмарки на несколько типов, определяя, как часто они должны проводиться, где находиться и чем конкретно торговать. Также они предписывают органам исполнительной власти организовывать ярмарки самостоятельно, а не просто отдавать участки предпринимателям.

Как ранее сообщала «Фонтанка», город установил новый порядок еще в марте 2015 года, но затем, из-за внесения поправок в Земельный кодекс, отложил начало его действия на два года. Но за это время власти города не успели оформить и оборудовать участки, а также не определились, как распределять на них места.

Сейчас в Петербурге действует мораторий на проведение ярмарок по старым правилам.