Еще
16:04 28.02.2017
Пришлите свою новость!
15:55
РЭЦ ждет роста экспорта российских автомобилей почти в два раза
15:50
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии норовирусной инфекции в Финляндии
15:44
Путин: Россия инвестирует в газификацию Киргизии 100 млрд рублей
15:32
Игроки "Старта" вступились за "Водник"
15:16
ВОЗ назвала 12 самых опасных для человечества бактерий
15:08
Американские звезды YouTube выступят в Петербурге
15:05
Турпоток из России в Турцию увеличился почти вдвое
15:02
На Богатырском водители устроили разборки с арматурой и травматикой
14:58
Горизбирком принял документы на референдум о передаче Исаакиевского собора
14:53
Иностранных насильников поймали в Новой Ладоге
14:45
Непроданными остаются до 10-15 % квартир в новостройках Петербурга
14:40
"Водник" и "Байкал" оштрафованы, их тренеры дисквалифицированы
14:32
Смольный объявил конкурс на проектирование велодорожек
14:28
Минфин России: Доходы регионов в 2017 выросли на 20 процентов
14:26
В Пулково транспортная полиция обследовала подозрительный пакет
14:20
Арестованного Ванчугова попросили освоить скорочтение
14:06
Путин говорит с президентом Киргизии
13:56
На длинных выходных Финляндию посетили 120 тысяч россиян
13:41
Саудовская Аравия ждёт роста цен на нефть до $60 за бочку
13:28
В Сосновом Бору мужчина с вредными привычками умер у больницы
13:14
Священников в Финляндии будут наказывать за венчание геев
13:12
Шишлова выдвинули на второй срок уполномоченным по правам человека в Петербурге
13:03
Дом Кронштадтской общины сестер милосердия продадут за 20 млн рублей
13:00
«ДП»: «Балтийский завод — Судостроение» затягивает сроки сдачи атомных ледоколов
12:59
В квартире журналистки Зои Световой проходит обыск по делу ЮКОСа
12:55
В Никольском курильщик погубил знакомого непотушенной сигаретой
12:52
Смольный отложил вступление в силу закона о ярмарках на два месяца
12:49
За вызов скорой помощи котенку россиянин заплатит штраф в 1000 рублей
12:45
Петербургский метрополитен добавит еще 4 языка в автоматы по продаже проездных
12:40
Снос фабрики Крупской завершат к концу марта
12:28
Головная компания «Метрики» хочет признать себя банкротом
12:18
Госстройнадзор не нашел нарушений в реновации квартала на Лиговском проспекте
12:16
ВТБ снизил ставки по рефинансированию кредитов других банков
12:06
«Россия» запускает в небо Леолет
12:02
ЮИТ продает на торгах половину территории проекта «Новоорловский»
11:57
Facebook заблокировал страницу Милонова
11:48
Дальнобойщик из Опочки умер в гатчинском Сбербанке
11:41
Путин не смог прилететь в Туркменистан
11:33
Украина проинформировала ЕС о рекордном падении давления в газопроводах
11:26
В поселке Янино построят спорткомплекс
11:21
Борис Михайлов назвал причину смерти Владимира Петрова
11:10
ВЦИОМ: Россияне поддерживают идею талонов на продукты
11:01
Автомобилистам-новичкам предлагают выдавать временные права
10:55
В Италии проснулся вулкан Этна
10:49
Во Мге жители, полиция и канализация остались без света
10:40
В российских ЗАГСах открылись комнаты примирения для разводящихся
10:34
В Александринке пройдет благотворительная лекция о событиях февраля 1917 года
10:28
Умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Петров
10:22
Главврач петербургской поликлиники судится с сотрудниками за 8500 рублей
10:16
Верховный суд просит еще 4,7 млрд для института присяжных в районных судах
10:15
На «Электросиле» мужчина попал в реанимацию, неудачно прыгнув с установки
10:09
В Петербурге взяли серийных налётчиков на банки
10:03
В Сибири под тяжестью снега рухнула крыша школы
09:57
Молдавские вина вернутся в Россию
09:49
В Петербурге салон сотовой связи обнёс грабитель-горилла
09:41
Улицу в Вашингтоне предложили назвать именем Немцова
09:33
В ООН назвали нарушением минских соглашений признание Москвой паспортов ДНР и ЛНР
09:25
СМИ: Россия отказалась помочь в перехвате подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама
09:17
Полицейские в Купчино задержали автомойщика на чужом Mitsubishi
09:09
На Просвещения воры проломили пол в ювелирный, но ничего не взяли
09:01
На Дворцовой внедорожник влетел в патрульную машину и перевернулся
08:53
Жительница Колпино погибла при падении с пятого этажа
08:45
Упавший с крыши в Купчино подросток занимался паркуром
08:37
Опрос: Об Алексее Навальном знают 47% россиян
08:29
Машина такси врезалась в трамвай на Энгельса, ранен пассажир
08:21
79-летний миллиардер стал министром торговли США
08:13
SpaceX совершит туристический полет вокруг Луны в 2018 году
08:05
"Газпром" будет продавать газ Европе за 180-190 долларов
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
28.02.2017 12:52

Смольный отложил вступление в силу закона о ярмарках на два месяца

Новые правила проведения ярмарок начнут действовать с 1 мая 2017 года, а не с 1 марта, как предполагалось ранее, следует из постановления, опубликованного Смольным в конце прошлой недели.

Указанные изменения в законе разделяют ярмарки на несколько типов, определяя, как часто они должны проводиться, где находиться и чем конкретно торговать. Также они предписывают органам исполнительной власти организовывать ярмарки самостоятельно, а не просто отдавать участки предпринимателям.

Как ранее сообщала «Фонтанка», город установил новый порядок еще в марте 2015 года, но затем, из-за внесения поправок в Земельный кодекс, отложил начало его действия на два года. Но за это время власти города не успели оформить и оборудовать участки, а также не определились, как распределять на них места.

Сейчас в Петербурге действует мораторий на проведение ярмарок по старым правилам.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55

Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах

С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
Уральский банк реконструкции и развития
22.02.2017 09:00

HarbinBank и УБРиР заключили соглашение по торговому финансированию

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и HarbinBankCoLtd (Банк Харбина) заключили двустороннее соглашение в области торгового финансирования.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
21.02.2017 15:40

МРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объемом 2,25 млрд рублей

МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») выставляет на продажу просроченную дебиторскую задолженность предприятий-банкротов за оказанные услуги по договорам передачи электроэнергии и по договорам энергоснабжения на общую сумму 2,25 млрд рублей.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
РЭЦ ждет роста экспорта российских автомобилей почти в два раза
Смольный отложил вступление в силу закона о ярмарках на два месяца
Головная компания «Метрики» хочет признать себя банкротом
Молдавские вина вернутся в Россию
"Газпром" будет продавать газ Европе за 180-190 долларов
Энергомост с Японией обойдется России в два миллиарда долларов
Nokia и Intel будут совместно развивать технологию 5G
Biocad инвестирует в развитие в Петербурге 20 млрд рублей
Медведев: Экономике России нужно добиваться всего самой
УФАС предписало Смольному разорвать контракт со «Студией Артемия Лебедева»
Статистический маневр затормозил конвейер
Как Смольный оставил Петербург без красивых ярмарок
Век Петербургу «Агрополиса» не видать
Не в Милан, так на Урал
За изобретение - "пять", а по бизнесу - "неуд"
Как житель Таганрога решил Смольный перевоспитать
«Есть опасение, что нас кинули»
Бесконечные дороги госзаказа
Идите в город-сад
Кризис мясом не испортишь
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Снос фабрики Крупской завершат к концу марта

АО «Авиакомпания «Россия»

«Россия» запускает в небо Леолет

Как пройти на стадион быстрее остальных: Версия для блондинок

FIFA завершила инспекцию стадиона на Крестовском

Министр народного просвещения Николай Боголепов (1846 - 1901).

Убийство министра: Парадоксы одного покушения

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Петербуржцы победили в чемпионате по вейкбордингу

Новости компаний
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55
Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
Уральский банк реконструкции и развития
22.02.2017 09:00
HarbinBank и УБРиР заключили соглашение по торговому финансированию
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и HarbinBankCoLtd (Банк Харбина) заключили двустороннее соглашение в области торгового финансирования.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
21.02.2017 15:40
МРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объемом 2,25 млрд рублей
МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») выставляет на продажу просроченную дебиторскую задолженность предприятий-банкротов за оказанные услуги по договорам передачи электроэнергии и по договорам энергоснабжения на общую сумму 2,25 млрд рублей.
«Центр Развития»
17.02.2017 16:09
18-19 февраля 2017 года застройщик ООО «Терминал-Ресурс» представит свои ЖК на выставке недвижимости «Жилищный проект»
Выставка недвижимости для населения «Жилищный проект» пройдёт в СКК Петербургский, расположенном по адресу пр. Гагарина, 8.
Depositphotos
15.02.2017 12:57
Что предлагает банк изображений Depositphotos
Графические материалы являются неотъемлемой составляющей любой рекламной кампании. Современный маркетинг уже трудно представить без коммерческой визуализации
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
Чистое небо 2
10.02.2017 17:39
«Петербургская Недвижимость» приглашает на презентацию «Квартира с первым взносом 0 рублей»
Презентация состоится в субботу, 11 февраля, в главном офисе «Петербургской Недвижимости» на Московском пр., 212 в кабинете 2016. Вход свободный.
Tele2
09.02.2017 12:42
Tele2 представила новый 4G-смартфон с большим экраном
Tele2 запустила в продажу новый 4G-смартфон Tele2 Maxi Plus. Аппарат отличается от других моделей оператора увеличенной диагональю экрана, бóльшим объемом памяти и улучшенными характеристиками камер.
Автор фото: Голынский Сергей
09.02.2017 09:00
Уральские авиалинии стали победителем в номинации «Наиболее динамичное развитие маршрутной сети»
Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» наградила лучшие авиакомпании, выполняющие рейсы из Санкт-Петербурга по итогам 2016 года
Tele2
03.02.2017 10:28
Московские абоненты Tele2 получат скидку на такси Gett
Благодаря партнерству двух компаний, сервис Gett позволяет пассажирам наряду с привычными тарифами («Эконом», «Комфорт», «Бизнес» и другими) воспользоваться тарифом «Tele2»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.