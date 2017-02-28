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28.02.2017 12:28

Головная компания «Метрики» хочет признать себя банкротом

ООО «Корпорация СБР», головная компания сети «Метрика»,хочет объявить себя банкротом. Соответствующее сообщение оно опубликовало накануне на портале сведений о банкротстве.

Крупнейшим кредитором «Корпорации СБР» является банк «Санкт-Петербург». Кредитная организация предъявила к ретейлеру иск на 3,3 млрд рублей. Общая сумма долгов всех юрлиц «Метрики» перед банками и поставщиками оценивается в 11 млрд рублей.

Попытки продать недвижимость ретейлера на торгах также не увенчались успехом.

Проблемы у ретейлера начались в конце 2014 года: компания начала терять выручку, что не позволило ей обслуживать набранные кредиты и расплачиваться с поставщиками за товар. Несмотря на обещания основного собственника Евгения Лебедева погасить долги за счет продажи непрофильных активов и перезапустить проект в новом формате, бизнес по сути перестал существовать. К лету 2016 года магазины были закрыты, а сама компания со всеми активами и обременениями в виде долгов банкам и поставщикам продана московским предпринимателям Денису Избрехту и Алексею Каверину.


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Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
Уральский банк реконструкции и развития
22.02.2017 09:00
HarbinBank и УБРиР заключили соглашение по торговому финансированию
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и HarbinBankCoLtd (Банк Харбина) заключили двустороннее соглашение в области торгового финансирования.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
21.02.2017 15:40
МРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объемом 2,25 млрд рублей
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