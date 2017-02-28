Госстройнадзор не нашел нарушений в реновации квартала на Лиговском проспекте

Внеплановую проверку строительства домов на Лиговском проспекте провела служба Госстройнадзора. Ведомство не обнаружило нарушений и ухудшения состояния существующих зданий в квартале реновации.

Как сообщает 28 февраля комитет по строительству, «СПб Реновация» усилила фундаменты домов №200Б по Лиговскому проспекту и №27 по Расстанной улице по соседству со стройплощадкой. Компания возводит 4 дома по городской программе реновации ветхого жилья.

На самих стройплощадках погружают шпунтовое ограждение на глубину 30 метров. Это должно защитить существующую застройку от возможных подвижек грунта. Мониторинг маячков на зданиях ведется еженедельно.

По просьбе жителей, застройщик обустроит еще один пешеходный проход между домом №202 по Лиговскому проспекту и стройплощадкой. А также — подготовит визуализацию будущего благоустройства квартала.