ВТБ снизил ставки по рефинансированию кредитов других банков

Банк ВТБ с 28 февраля снизил ставки по программе «Рефинансирование кредитов других банков» на 1-2 процентных пункта.

Как говорится в сообщении кредитной организации, ставка уменьшилась для сотрудников корпоративных партнеров банка с 15,9% до 14,9%, а также для клиентов, не попадающих под категории зарплатных и корпоративных, с 16,9% до 14,9% годовых.

Дополнительный дисконт действует для клиентов категории «Люди дела» – 13,9% годовых.

Программа «Рефинансирование» позволяет объединить несколько займов, взятых в других банках, в один. Общий объем выданных кредитов ВТБ в рамках рефинансирования за 2016 год составил 23 млрд рублей. Программой воспользовались более 34 тысяч клиентов.