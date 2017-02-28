ЮИТ продает на торгах половину проекта «Новоорловский»

Участки площадью 21,2 га под жилую застройку рядом с Новоорловским лесопарком а Петербурге выставил на продажу финский концерн «ЮИТ». Минимальную стоимость земли оценили в 2,8 млрд рублей.

Как сообщает «ЮИТ Санкт-Петербург», торги на понижение пройдут 25 мая в Российском аукционном доме. Стартовая стоимость начинается с 3,58 млрд рублей. На 8 участках на Суздальском шоссе можно построить 210 тысяч кв. м жилья и коммерческие площади. Градостроительная документация уже утверждена, инженерные сети построены.

В собственности ЮИТ останется вторая половина надела — это еще 21,3 га. На них компания возводит ЖК «Новоорловский» площадью 190 тысяч кв. м. За счет продажи территории застройщик рассчитывает расширить портфель проектов.

«Мы стремимся к расширению ассортимента предложения и географии проектов, реализуемых в различных районах Петербурга, – говорит генеральный директор компании «ЮИТ Санкт-Петербург» Михаил Возиянов. – В частности, в конце 2016 года мы уже приобрели участок площадью 2,4 га около станции метро «Черная речка», на Студенческой улице, на котором построим комплекс комфорткласса площадью около 40 тыс. кв. м».