Facebook заблокировал страницу Милонова

Депутат Госдумы месяц не сможет публиковать записи в своем аккаунте в Facebook из-за того, что назвал украинцев «хохлами». Администрация соцсети вместо иронии увидела в комментарии нарушение норм пользования.

Как сообщил 28 февраля «Фонтанке» Виталий Милонов, администрация Facebook заблокировала его аккаунт поздно вечером 27 февраля. Причиной стал комментарий под фотографиями с акции в память о Борисе Немцове в Петербурге, участниками которого, по мнению депутата Госдумы, стали те же люди, которые выступали против передачи Исаакиевского собора РПЦ.

В записи народный избранник назвал украинцев «хохлами»: иронично, а не с намерением оскорбить, – уверяет Милонов. Тем не менее администрация юмора не оценила и на месяц лишила Милонова страницы в соцсети.

«Это мой способ общения с избирателями. В таком случае, решение о блокировке должна принимать комиссия, а не прыщавый сисадмин», – уверен Виталий Милонов.

Стоит добавить, что значение «украинец, малоросс» для термина «хохол» записано в «Толковом словаре» Даля. По определению Толкового словаря русского языка Ожегова, «хохлы (устар. и разг.) — то же, что украинцы».