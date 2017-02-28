Facebook заблокировал страницу Милонова
Депутат Госдумы месяц не сможет публиковать записи в своем аккаунте в Facebook из-за того, что назвал украинцев «хохлами». Администрация соцсети вместо иронии увидела в комментарии нарушение норм пользования.
Как сообщил 28 февраля «Фонтанке» Виталий Милонов, администрация Facebook заблокировала его аккаунт поздно вечером 27 февраля. Причиной стал комментарий под фотографиями с акции в память о Борисе Немцове в Петербурге, участниками которого, по мнению депутата Госдумы, стали те же люди, которые выступали против передачи Исаакиевского собора РПЦ.
В записи народный избранник назвал украинцев «хохлами»: иронично, а не с намерением оскорбить, – уверяет Милонов. Тем не менее администрация юмора не оценила и на месяц лишила Милонова страницы в соцсети.
«Это мой способ общения с избирателями. В таком случае, решение о блокировке должна принимать комиссия, а не прыщавый сисадмин», – уверен Виталий Милонов.
Стоит добавить, что значение «украинец, малоросс» для термина «хохол» записано в «Толковом словаре» Даля. По определению Толкового словаря русского языка Ожегова, «хохлы (устар. и разг.) — то же, что украинцы».
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Справка:
Виталий Милонов — депутат Государственной Думы с сентября 2016 года, до этого депутат двух созывов петербургского ЗакСа от партии «Единая Россия». Известен своими одиозными законопроектами и инициативами, из-за которых, по мнению некоторых петербуржцев, за культурной столицей закрепился статус «столицы гомофобии и мракобесия». Так, он является автором вызвавшего неоднозначную реакцию закона, запрещающего пропаганду гомосексуализма и педофилии среди несоверценнолетних в Петербурге. Также депутат выступал против преподавания теории Дарвина в школах, предложил придать статус граждан человеческим эмбрионам, предлагал создать в городе полицию нравов из православных дружин и казаков, стал автором законопроекта, запрещающего находиться на улицах Петербурга с голым торсом.