Газпромбанк и Банк «Санкт-Петербург» аккредитовали «Дом на Космонавтов» от «ЛенСпецСМУ»

27 февраля сразу два банка – Газпромбанк и Банк «Санкт-Петербург» аккредитовали «Дом на Космонавтов», который компания «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») возводит в Московском районе Санкт-Петербурга в 10 минутах ходьбы от станции метро «Звездная».

Процентная ставка по ипотечному кредиту в Газпромбанке – от 11%. Минимальный первоначальный взнос – от 20% стоимости квартиры. Лимит кредита: до 45 млн рублей. Кредит предоставляется на срок до 30 лет.

В Банке «Санкт-Петербург» можно приобрести квартиру в ипотеку с процентной ставкой от 12% годовых, с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости квартиры. Максимальная сумма кредита – 12 млн рублей. Срок кредитования – от 1 года до 25 лет.

Справка

«Дом на Космонавтов» – это 25-этажный жилой дом комфорт-класса, рассчитанный на 312 квартир с подземным паркингом и встроенным детским садом. «Дом на Космонавтов» будет расположен в очень удачной локации – в 10 минутах ходьбы находится станция метро «Звездная», рядом проходят крупные городские магистрали, включая Московский проспект, Витебский проспект и проспект Космонавтов. В районе сформирована вся необходимая инфраструктура – рядом с жилым комплексом располагаются магазины, детские сады, общеобразовательные и спортивные школы, а также Пулковский парк. «ЛенСпецСМУ» планирует завершить проект в первом полугодии 2019 года.

Справка о ГК Эталон

