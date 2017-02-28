«Северный город» ввел в эксплуатацию первую очередь ЖК в Невском районе
Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал 22 февраля разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди жилого комплекса Green City в Невском районе, по адресу: проспект Александровской Фермы, 8. Одновременно сдан детский сад, рассчитанный на 110 малышей, сообщает пресс-служба застройщика – «Северный город» (входит в Холдинг RBI).
Помимо детского садика, в состав комплекса войдет школа на 300 учеников и многоэтажные паркинги – они будут построены в рамках следующих очередей.
Заселение первой очереди Green City начнется в марте 2017 года.