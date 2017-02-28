Путин не смог прилететь в Туркменистан

Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в Душанбе провели совместный телефонный разговор с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает 28 февраля пресс-служба Кремля.

"Глава Российского государства выразил сожаление, что из-за напряжённого графика его нынешней поездки в Среднюю Азию он не смог посетить Туркменистан. Путин заверил Бердымухамедова, что обязательно воспользуется приглашением посетить республику в обозримой перспективе. В связи с этим помощникам президентов и соответствующим ведомствам будут даны поручения о подготовке визита", – говорится в сообщении.

Накануне в Душанбе состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.