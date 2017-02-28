Украина проинформировала ЕС о рекордном падении давления в газопроводах

«Укртрансгаз» зафиксировал падение давления в российской газотранспортной системе (ГТС) на границе с Украиной на 17,2% от контрактных значений — до 49,7 атмосферы.

Об этом 28 февраля сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза».

«По состоянию на 08:00 вторника уровень давления на газоизмерительной станции (ГИС) Суджа упал до рекордно низкого за последние годы уровня 49,7 атм вместо оговоренных контрактом 60,0 атм», — говорится в сообщении.

Компания также отмечает, что качество поставляемого «Газпромом» газа не всегда соответствовало физико-химическим показателям.

«В рамках механизма быстрого реагирования Европейская комиссия получила оперативное сообщение о внезапном снижения давления на ГИС Суджа. "Нафтогаз Украины" и Европейская комиссия обеспокоены ситуацией, сложившейся из-за невыполнения российской стороной своих контрактных обязательств, и ожидают от "Газпрома" соответствующих объяснений и исправления ситуации ради стабильного обеспечения газом европейских потребителей», — подчеркивает «Нафтогаз».

Ранее украинская сторона уже обвиняла «Газпром» в несоблюдении контрактного давления на ГИС Суджа и Писаревка.

Украина приостановила закупки российского газа с 25 ноября 2015 года и покупает так называемый реверсный газ у стран Восточной Европы.