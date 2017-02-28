Борис Михайлов назвал причину смерти Владимира Петрова

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Борис Михайлов назвал причину смерти своего партнера по ЦСКА и национальной команде Владимира Петрова.

Об этом сообщает ”Спорт-Экспресс”. «Сейчас я еду в госпиталь. У Володи был рак. Буквально за полтора месяца болезнь его съела. Это произошло сегодня в 4 утра. Жена его позвонила в седьмом часу», — рассказал Михайлов.

Форварды большую часть карьеры выступали в ЦСКА и сборной СССР в одной тройке с нападающим Валерием Харламовым, погибшим в автокатастрофе в 1981 году. Петров умер во вторник, 28 февраля.

Петров, так же как Михайлов и Харламов, — двукратный олимпийский чемпион. В составе ЦСКА он 11 раз выигрывал чемпионат страны. Вместе со сборной СССР девять раз становился чемпионом мира.

Последние два сезона своей игровой карьеры – 1981/82 и 1982/83 – Петров отыграл за ленинградский СКА. Всего в чемпионатах СССР спортсмен провел 553 игры, забросил 370 шайб. Впоследствии он работал тренером СКА (1983/84) и генеральным менеджером (2003/04, 2004/05).