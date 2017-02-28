Банк «Санкт-Петербург» и Кузбасская топливная компания заключили кредитное соглашение

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Кузбасская топливная компания» заключили кредитный договор на 1 млрд рублей сроком на 5 лет.

За счет кредитных средств Кузбасская топливная компания планирует приобрести 10 карьерных самосвалов БелАЗ различных модификаций грузоподъемностью от 55 до 220 тонн. Карьерная техника будет приобретаться в рамках программы льготного кредитования с субсидированием части процентной ставки Республикой Беларусь.

«С целью диверсификации кредитного портфеля ПАО «КТК» открыло несколько новых кредитных линий. Мы внимательно относимся к выбору кредитных организаций, с которыми заключаем договоры. Банки, с которыми мы работаем, являются надежными партнёрами, сотрудничество с которыми является взаимовыгодным и перспективным» – отметил Андрей Магаев, заместитель генерального директора ПАО «КТК» по взаимодействию с банковской системой и финансовому контролю.

«Для Банка «Санкт-Петербург» и Кузбасской топливной компании это первый опыт совместной работы, начало взаимовыгодного сотрудничества. Реализация договоренностей с компанией отражает одно из приоритетных направлений развития корпоративного бизнеса банка – расширение присутствия в Сибирском и Дальневосточном регионах, – отмечает директор представительства Банка «Санкт-Петербург» в Новосибирске Павел Лосев. – Мы особенно ценим начало сотрудничества с одним из лидеров рынка Кемеровской области – Кузбасской топливной компанией».

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»